Старые лифты в многоэтажках могут остановить

Самый важный вид капремонта на ближайшие три года — замена лифтов. К концу 2024 года во Владимирской области нужно заменить 906 кабин. На это потребуется без малого 2,3 миллиарда рублей. Огромную сумму нужно найти за счет кредитов или бюджетной поддержки. Иначе старые лифты просто не допустят к работе — закроют.

Все упирается в сроки

Замена лифтов — это один из видов капремонта. Часть домов взносы за капремонт платят в профильный фонд — в так называемый общий котел. В таких домах — 250 старых лифтов. Но за них можно не переживать. Там проблем не будет: все, что нужно, заменят в ближайшие три года. А вот с остальными домами, перечисляющими средства на собственные спецсчета, — большие вопросы.

— На спецсчетах сегодня находятся 2500 лифтов, из них 653 нуждаются в замене, — сообщила директор департамента ЖКХ Елена Семенова. — Это очень много. Каждый лифт стоит 2,5 миллиона рублей. А во многих домах замены требуют несколько лифтов. Поэтому собственникам нужно быстрее формировать план ремонта, чтобы в 2025 году они не столкнулись с тем, что пешком придется идти на верхние этажи.

Наиболее распространенный вид капремонта — кровли. Текущие крыши — это бич и небольших сел, и крупных городов. Но предельные сроки замены кровель, в отличие от лифтов, не установлены.

Да, жители жалуются на протечки в квартирах и испорченный ремонт, но это проблема управляющих компаний. Они компенсируют потери жильцам и ждут своей очереди в плане капремонта. А в случае с лифтами есть жесткие сроки, установленные федерацией. Нарушив их, регион получит отрицательный рейтинг в общероссийской картине.

А самое главное — будут возмущены люди, которым придется подниматься пешком.

«Общий котел» выгоднее

В нынешнем году лифты менялись и в домах на спецсчетах, и в тех, что работают по системе оплаты в «общий котел».

— По краткосрочному плану 2021 года предусмотрена замена 211 лифтов в 66 многоквартирных домах на сумму 412,6 миллиона рублей, находящихся на счете регионального оператора. Также должны заменить 43 лифта в 13 многоквартирных домах на сумму 92,3 миллиона рублей, находящихся на специальных счетах. Этим домам область выделила 200 миллионов рублей на работы, — сообщает пресс-служба департамента ЖКХ области.

Кроме этого, по программе 2021 года Фондом содействия реформированию ЖКХ одобрена заявка Владимирской области на замену лифтового оборудования, в рамках которой регион получит 11,2 миллиона рублей. Финансовую поддержку за счет средств госкорпорации направят на оплату части расходов областного бюджета на замену еще 20 лифтов, отработавших назначенный срок службы, в 7 многоквартирных домах.

Но все — и чиновники, и собственники жилых домов — понимают, что без бюджетной поддержки такое количество лифтов не заменить. На этот год она получена, но информации на будущее пока нет.

В региональную программу капремонта многоквартирных домов во Владимирской области на 2014-2043 годы включен 11 201 многоквартирный дом. За период с 2014-го по 2020 год отремонтированы 4943 многоквартирных дома на сумму 8,7 миллиарда рублей. Заменили 3109 крыш, 1482 внутридомовые инженерные сети, 1246 фасадов, 216 фундаментов, 171 подвал, заменены лифты в 315 домах. Жилищные условия улучшили 611 тысяч человек.