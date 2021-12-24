Специализированный застройщик «Эврика» использует сервисы цифровой медицины для заботы о сотрудниках

В условиях пандемии специализированный застройщик «Эврика» для заботы о своей команде подключил сервис медицинских программ от СберЗдоровья. Теперь сотрудники компании могут оперативно получать лучшую медицинскую поддержку как в онлайн режиме, так и на очном посещении специалистов.

Виталий Дорошенко, управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Безусловно главной составляющей работы любой компании является коллектив, его физическое и психологическое здоровье. В условиях ограничений и распространения коронавируса люди нередко сами ищут ответы на свои вопросы, или приступают к самолечению. Чтобы не допустить ошибок, которые могут причинить вред здоровью, сервис экосистемы Сбера СберЗдоровье предложит удалённые консультации врачей, как терапевтов, так и узких специалистов. Возможность иметь доступ к медицинским услугам «здесь и сейчас» крайне актуальна, особенно во время пандемии. В этой ситуации телемедицина становится настоящим выходом из ситуации, когда риски заболеть при посещении клиник по-прежнему высоки».

Андрей Бойнов, генеральный директор ООО СЗ «Эврика»:

«Для нас крайне важно, чтобы каждый член нашей команды смог вовремя получать квалифицированную медицинскую поддержку, ведь от этого во много зависят сроки строительства наших объектов. Уверен, что благодаря сервису СберЗдоровье все сотрудники нашей компании смогут на раннем этапе получить консультации необходимых врачей и вовремя позаботятся о своём здоровье».

Неотъемлемой частью предложения от СберЗдоровья (6+) являются консультации медиков в цифровом формате – человек может скачать приложение и проконсультироваться с врачами при помощи смартфона через 5 минут после обращения. Для этого не нужно записываться в районную поликлинику и идти в нее. Ознакомиться с предложениями сервиса можно по ссылке. Строительная Компания «Эврика» работает на строительном рынке Александровского района. «Эврика» занимает первое место в Александровском районе и входит в ТОП-10 строительных компаний Владимирской области по объему вводимого жилья.

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