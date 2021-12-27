Смерть ослика из муромского монастыря стала причиной скандала

В Муромском районе разворачивается скандал, связанный со смертью экзотического для нашей местности животного — ослика. Тот жил при монастыре. Но нашли его на обочине дороги, в снегу. Мёртвого. Некоторые очевидцы говорят, что беднягу просто оставили в сугробе на погибель. Прежние хозяева животного утверждают, что вислоухий умер раньше, его везли хоронить, но не довезли — выгрузили. В тёмной истории ещё предстоит разобраться. Сейчас к её изучению подключился даже комитет Госдумы по экологии.

Ослик в сугробе

Случаи жестокого обращения с животными в последнее время вызывают широкий общественный резонанс. И вообще к теме спасения зверей подключается всё больше и больше волонтёров, что, безусловно, хорошо. Одна из таких волонтёров – Анастасия (фамилию она просила не называть) работает в организации, которая помогает больным лошадям. Находится конюшня в Муромском районе. Поэтому девушке и позвонили те, кто в числе первых увидел находившегося на обочине дороги ослика.

Животное находилось на повороте после деревни Орлово, в сторону деревни Мишино.

Звонок был на прошлой неделе, в четверг. Звонивший сказал, что серый лежит в сугробе уже вторые сутки. Добровольцы поспешили в указанное место. То, что они там увидели, их потрясло.

— Когда сегодня мы выехали на место, ослик уже заживо замёрз!!!! У меня один вопрос: как можно было оставить животное в такой беде, в такие морозы?!!! Почему не сообщили в местные конюшни, чтобы могли оказать помощь животному? Не вызвали ветстанцию??!! Как можно было пройти мимо???? — негодовала Анастасия в одном из муромских пабликов.

Девушка просила отозваться людей, которым было бы что-то известно о владельцах животного. И узнала нужную информацию. Но реакция на проявленный ею интерес, видимо, была достаточно острой. Во всяком случае, сейчас Анастасия отказывается общаться по телефону на эту тему.

«Призыву» она сказала, что сейчас ситуацию переврали, перевернули и комментарии она будет давать только в случае, если с ней свяжутся правоохранительные органы.

— Комментариев я больше не даю, — отрезала Анастасия. — Когда мой человек приехал на место, ослик уже погиб. Мы связались с МЧС и ветслужбой, те обещали разобраться.

Ответ обители

Когда история с погибшим животным разошлась по соцсетям, владельцев нашли. В ослике узнали питомца Спасо-Преображенского монастыря по имени Моисей. В Муромской епархии информацию подтвердили частично. Это, сказали, действительно их осел, но умер он от старости и в стенах обители.

— Ослик, живший в Спасо-Преображенском монастыре, умер в начале недели. Перед смертью он некоторое время серьезно болел и его лечили. Умер он в своем хлеву на территории монастыря, а не на обочине дороги, как об этом пишут. Захоронение ослика было поручено одному из работников, который повез его на машине в сторону с. Малое Мишино. Однако из-за технических проблем машина не смогла доехать до места. Работник принял решение выгрузить ослика на обочину. После того как появился подходящий транспорт, тело ослика было убрано, — сказано в официальном сообществе епархии.

Однако очевидцы рассказали СМИ, заинтересовавшимся историей, что, когда Моисея нашли, он был ещё жив. Кроме того, осёл провёл в сугробе двое суток, пытаясь выбраться. Волонтёры, работавшие с животным при монастыре, уточнили, что от старости Моисей умереть не мог — ему было всего 5 лет.

Слова очевидцев подтверждает фото. Поза, в которой погиб ослик, слабо сочетается с естественной смертью. Также человек, который, по версии представителя епархии, оставил труп животного до прихода подходящего транспорта, зачем-то дал ему сена. Моисей так и замерз — с сеном во рту.

К вопросу о главном

Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что разберётся с этим делом. Депутат счёл необходимым забрать из Спасо-Преображенского монастыря других питомцев и поместить их в приют.

А закончить хотелось бы комментарием официального представителя Муромской епархии Артема Чернова, которое по поводу гибели ослика он дал изданию «Подъем».

— Лучше бы люди в храм шли, а то получается, что об умерших животных переживают больше, чем о том, что пост идёт Рождественский.

Хотя зачем переживать о Рождественском посте — он ведь заканчивается великой радостью. В отличие от истории с бедным осликом.