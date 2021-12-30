Сергей Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполнил мечту юного жителя Владимирской области. Кирилл Ушаков из Гороховца смог полетать на военном вертолете, сообщил сайт Минобороны.

Мечты сбываются

Желание ребенка воплотили в жизнь летчики авиационной эскадрильи Западного военного округа на аэродроме Семязино во Владимире. Вместе с Кириллом на борт взяли и сестру мальчика, шестилетнюю Алису.

Мальчик успел полетать на вертолете, посмотреть боевую технику и перекусить в летной столовой. Военнослужащие также вручили ему подарки.

В режиме видеосвязи мальчик поделился с Сергеем Шойгу своими впечатлениями. Кирилл был в восторге и попросил министра еще раз организовать полет на винтокрылой машине. Глава военного ведомства пообещал исполнить его просьбу и поздравил ребенка с наступающим Новым годом.

— Хорошо, Кирилл. Ты только папу с мамой возьми с собой, ну и сестренку, если она хочет, — сказал Сергей Шойгу.

Чудеса под Новый год

«Ёлка желаний» – это благотворительная акция, которая помогает исполнить мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-сирот и ребят из малообеспеченных семей. Возраст участников акции — от 3 до 17 и старше 60 лет.

Акция стартовала 15 ноября и продлится она до 28 февраля 2022 года.

Руководство региона также присоединилось к акции. С «Ёлки желаний», установленной в Доме Дружбы, врио губернатора Александр Авдеев снял 3 шара. Он намерен исполнить мечты шестилетней Анастасии – о роликах, 11-летнего любителя хоккея Ильи – о коньках и ещё одного Ильи, который мечтает стать пожарным, – познакомиться с профессией спасателя.

Всего на новогоднем дереве оказалось около сотни шаров-желаний. Ребята мечтают о гаджетах, музыкальных инструментах, спортивном инвентаре, радиоуправляемой собачке, конструкторе и о поездке в Санкт-Петербург.

Принять участие в акции может каждый. Даже если настоящей «Ёлки желаний» поблизости нет, достаточно снять виртуальный шар на официальном сайте проекта ёлкажеланий.рф.