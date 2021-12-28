«Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» принимают дополнительные меры для повышения надёжности электроснабжения потребителей

В настоящее время в целях профилактики нештатных ситуаций с электроснабжением и предупреждения технологических нарушений в работе распределительного электросетевого комплекса во всех районах электрических сетей филиала «Владимирэнерго» проводится комплекс необходимых мероприятий. Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ, производится дополнительная расчистка просек.

Все мероприятия контролируются руководством филиала и оперативным штабом в круглосуточном режиме. В производственных подразделениях также организована круглосуточная работа.

В декабре сильнейшие снегопады оказали воздействие на бесперебойную работу электросетевого комплекса. Резкие переходы температурного режима от минусовых к плюсовым значениям спровоцировали активное таяние налипшего на ветви деревьев снега, выпадение потяжелевших деревьев из-за пределов охранных зон на воздушные линии электропередачи и их обрывы.

На данный момент готовность сил и средств «Владимирэнерго» составляет 95 бригад, 337 человек и 152 единицы техники. В наличии 274 резервных источника электроснабжения мощностью 3,78 МВт.