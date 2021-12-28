Пятиэтажку в Юрьевце заливает фекалиями

Жители пятиэтажки во владимирском микрорайоне Юрьевец жалуются на жуткий запах канализации. Подвалы заливает фекалиями. Прорвало трубы. Аварийная ситуация наблюдается два месяца. Но управляющая компания не спешит менять коммуникации и откачивать стоки.

Пятиэтажный жилой дом находится на Ноябрьской, 3а. Ему полвека с небольшим. Капремонтов не было, ближайший намечен на 2027 год. Но, как говорится, жильцы носом чуют – ремонт нужен раньше. Гораздо раньше. Лучше бы вчера.

Дом находится в обслуживании муниципальной управляющей компании «МКП ЖКХ».

— Управляющая компания нас не слышит. Мы туда звоним, оставляем заявки. Рабочие делают «заплатку» на трубах и уезжают. Даже фекалии не откачивают. Все впитывается в землю, — рассказывает житель дома Антон Матвеев. — Аварийного ремонта хватает на пару дней, и снова порыв. Трубы все прогнили. На первых этажах дети живут — запах просто ужас!

Зрелище не для слабонервных

На улице морозы — лишний раз окна в квартирах не проветрить. Все вещи у жителей пропахли нечистотами. Спасаться от запаха — большая проблема.

Жители регулярно ходят в подвалы, смотрят, что там творится. В «Призыв» прислали несколько видео. Редакция решила их не публиковать – зрелище, конечно, то еще.

А людям приходится с этим жить. Перед Новым годом им можно только посочувствовать. Впрочем, не только перед Новым годом.

— Мы звонили в жилищную инспекцию. Обратились в администрацию города. Нас уверили, что работы ведутся, после них обязательно сделают дезинфекцию. Но по факту подвал ещё больше затопило, и никто ничего не делает, — возмущается Антон Матвеев.

Ответ управленцев

«Призыв» неоднократно звонил в «МКП ЖКХ». Зам. директора Дмитрий Клевин заверял, что управляющая компания меры предпринимает. В частности, все необходимое для ремонта куплено. Задержка была связана с долгой поставкой.

— Я лично прослежу, чтобы там сделали ремонт и провели откачку. Подрядчик все сделает. Вы нас простите, просто сейчас абсолютный завал с этим снегом. У нас столько заявок, столько работы с уборкой и вывозом снега, что ни на что другое времени не остается. Конечно, все сделаем, — заверил редакцию директор управляющей компании Александр Шишенков.

Снега, действительно, много. Но это не обоснование для того, чтобы люди жили, как в отхожем месте.

И ладно бы дом был проблемный, с долгами и неплательщиками — этого нет. Жители исправно вносят деньги за содержание и ремонт общедомового имущества. На счетах дома положительный баланс.

Согласно отчету за 2020 год, управляющая компания потратила на дом 522 тысячи рублей. На конец года после всех работ еще осталось около полумиллиона рублей.

На сайте «МКП ЖКХ» размещен и план по всем домам на 2021 год. Управляющая компания не планировала значительных трат на дом по Ноябрьской. Общий объем расходов по плану — 364 тысячи рублей. Большая часть затрат — подготовка дома к отопительному сезону: подготовка тепловых узлов, промывка и опрессовка труб.

Редакция «Призыва» обсудила и финансовую сторону с директором МКП. Тот заверил, что деньги на счете дома есть, и все работы будут выполнены и оплачены до конца года.