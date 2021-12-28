Популярность комплексных тарифных планов от «Ростелекома» в 2021 году выросла во Владимирской области на 60 %

За год популярность комплексных тарифных планов от «Ростелекома» выросла во Владимирской области на 60 % — на них перешли более пяти тысяч абонентов провайдера. Самым распространенным стал пакет «Технологии выгоды». Его предпочли почти три тысячи пользователей. Он включает в себя домашний интернет, мультимедийную платформу Wink и мобильную связь.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Мы наблюдаем рост популярности комплексных тарифов у населения. Только за последние 11 месяцев количество подключений увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оно и понятно: абоненты стремятся оптимизировать свои расходы на связь. Линейка готовых решений довольно широкая. Уверен, каждый найдет для себя оптимальное сочетание опций и при этом будет платить за услуги меньше».

Родион Смыслов, абонент «Ростелекома»:

«На меня зарегистрированы четыре сим-карты: моя, жены, сына и мамы. Плюс дома и на даче подключены интернет и цифровое телевидение. Представляете, сколько счетов приходило нам каждый месяц? Но летом этого года ситуация поменялась. Я узнал от друзей, что, будучи абонентом «Ростелекома», могу подключить специальный тариф, в который войдут все необходимые нам услуги и сервисы. Я тут же обратился к специалистам компании. И теперь мобильные номера, доступ в Сеть и видеосервис оплачиваю один раз в месяц на общий лицевой счет».

Тариф «Технологии выгоды» доступен для подключения новым и действующим абонентам «Ростелекома». Скорость домашнего интернета составляет до 100 Мбит/с. Подписка на видеосервис Wink включает 180 телеканалов, которые можно смотреть на пяти устройствах. А мобильная связь – это 1 200 минут разговоров, 500 СМС и безлимитный интернет, а также возможность подключить до пяти сим-карт.

Получить подробную информацию о предложениях «Ростелекома» для физических лиц можно на сайте компании и по телефону горячей линии 8 800 450 0 150.