Погода во Владимире в новогоднюю ночь будет такая, как в Осло

Какая погода ожидает жителей Владимирской области в новогоднюю ночь? Ответ на актуальный в преддверии праздников вопрос дали специалисты центра погоды «Фобос».

Легкий мороз и много снега

В главную ночь года синоптики обещают скандинавскую погоду. Свое влияние окажет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном с центром над Скандинавией. Это значит, что в новогоднюю ночь будет облачная погода, местами пройдет слабый снег. Температура составит -4…-8 градусов. Высота сугробов — 25-28 см, что почти в 1,5 раза больше нормы.

Погода в новогоднюю ночь будет комфортной.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, ожидаемый слабый мороз соответствует комфортному морскому климату таких городов, как Осло, Хельсинки или Стокгольм.

Синоптик пояснил, что погоду в первую ночь января можно охарактеризовать как «еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами».

Капризы погоды

К концу недели станет еще теплее. Судя по данным популярных погодных сервисов, в первые два дня нового года ожидается не ниже -4 градусов днем.

Пока же во Владимирской области достаточно морозно. Грядущая ночь в условиях малооблачной погоды ожидается самой холодной на этой неделе: столбики термометров покажут минус 17 градусов. Завтра днем ожидается до -11 градусов.

Как и обещали синоптики, погода этой зимой контрастна: периоды потепления чередуются с похолоданиями. Такой характер погоды метеорологи уже назвали температурным «сэндвичем».