Под запуск новогодних фейерверков во Владимирской области выделили 42 места

Список мест, где во Владимирской области можно легально и безопасно запускать фейерверки в новогоднюю ночь, опубликовало региональное управление МЧС России. Всего под эти цели выделили 42 площадки (список см. ниже). Все они находятся на безопасном расстоянии от жилых домов.

Где можно

Больше всего площадок выделено для Камешковского и Собинского районов. По 8 мест на каждый.

Во Владимире безопасно запускать фейерверки можно будет, как и в прошлые годы, на четырех площадках:

в Ленинском районе — поле за гипермаркетом «Лента»;

в Октябрьском районе — площадка (пляж) в районе затона на реке Клязьме;

во Фрунзенском районе — поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского;

в парке «Загородный» — на территории стадиона «Прометей».

Важные правила

Спасатели напоминают, что пиротехнические изделия — источник повышенной опасности. И важно соблюдать правила: не допускать детей к использованию пиротехники, не запускать фейерверки в помещениях, на крышах, балконах, лоджиях и вблизи жилых домов и пожароопасных объектов. И не стоит забывать, что пиротехническое изделие следует приобретать только в местах официальной продажи.

В случае возникновения опасной ситуации звоните по номерам 101 и 112.

— При покупке убедитесь в целостности упаковки и качественном внешнем виде. При необходимости попросите сертификат на данную продукцию у продавца, — призывают в чрезвычайном ведомстве.

Профилактические рейды

Чтобы избежать продажи некачественной пиротехнической продукции, сотрудники МЧС уже провели ряд профилактических рейдов. Проверяющие проверили сертификаты на продукцию, а также провели осмотр самих торговых помещений. Параллельно с продавцами проводились профилактические беседы.

В случае нарушения правил продажи пиротехники должностным лицам грозит штраф в сумме от 6 до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 150 до 200 тысяч рублей.

Только во Владимире пиротехническую продукцию реализуют 11 точек. В преддверии праздников возникают и стихийные точки продаж. Их также проверяют сотрудники МЧС.



