Пешеходов из Веризино оставили без моста

Во Владимире разобрали пешеходный мост. Он соединял микрорайон Веризино с улицей Горького. Временный тротуар на федеральной трассе тоже закрыли. Городские службы под Новый год взялись за ремонт моста. У жителей осталась только одна возможность перебраться через овраг — на личном или общественном транспорте по «Пекинке».

— Начался ремонт так называемого технологического моста. За все работы отвечает МУП «Владимирводоканал». Долго не могли найти подрядчика. Поэтому только сейчас приступили, — объяснила пресс-служба администрации города.

С ремонтом припозднились

Мост вышел из строя ещё прошлой зимой, в феврале. В середине моста образовался провал. Конструкцию обследовали. Выводы сделали неутешительные. Восстановить покрытие не удастся – спецтехника не сможет заехать на мост. Конструкция состоит из металлических опор. За годы эксплуатации те пришли в негодность.

Мост законсервировали до лета, оградив с двух сторон. Но летом ремонт не начался.

Мост очень важен для жителей Веризино, владельцев гаражей и работников промышленных предприятий вдоль «Пекинки». Он перекинут через глубокий овраг. Это единственный путь, по которому можно добраться в основную часть города.

В марте вместо моста обустроили временную тропинку вдоль «Пекинки». Чтобы защитить пешеходов от грязи, летящей от автомобилей, дорожку огородили забором. Но сейчас и дорожки нет — убрали.

На её месте теперь стоит огромный кран и лежат бетонные плиты. Работа идёт ходко, но до Нового года подрядчик вряд ли успеет справиться с большим объемом.

Ремонт затормозил движение

Ремонт вызвал заторы на федеральной трассе. Со стороны улицы Горького в Доброе сузили проезжую часть до одной полосы. Движение на перекрестке Горького и «Пекинки», а также на поворотах на Веризино и РТС предельно перегружено.

Для лучшей пропускной способности фазы светофоров меняли многократно. Но это мало что даёт: поток по трассе велик. В утренние и вечерние часы пик постоянно возникают заторы. А если случится мелкое столкновение, то машины преодолевают небольшой участок за полчаса и более.

Ремонт усугубил ситуацию, которая в снегопады стала критической.

По словам главы города Андрея Шохина, федеральной трассой владимирцы сейчас пользуются чаще, чем раньше, так как по городским магистралям не проехать из-за плохой очистки.

На вчерашней итоговой пресс-конференции он согласился с журналистами в том, что качество уборки оставляет желать лучшего. Но пообещал, что парк ЦУГД будут обновлять, а заодно постараются улучшить схемы движения на «Пекинке».