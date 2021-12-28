Перед главным корпусом ВлГУ появились снежные баскетболисты

У ВлГУ появилось новое творение владимирского скульптора Ильи Шанина. Это трехметровые фигуры баскетболиста и баскетболистки, выполненные из снега. Помогали мастеру в их изготовлении студенты из женской и мужской баскетбольных команд госуниверситета.

Лев и львица

Как пояснили в ВлГУ нашим коллегам из «Зебры», студенческие команды «Владимирские львицы» и «Владимирские львы» самостоятельно готовили опалубку для создания снежных блоков, сами на протяжении нескольких дней подготавливали прессованный снег.

Совместный проект известного скульптора и студентов — подарок владимирцам к праздникам. ВлГУ приглашает всех жителей города делать селфи с новогодними баскетболистами. Новый арт-объект оценили и урбанисты из организации «Владимир будущего».

— Зимний стрит-арт недооценён во Владимире, хотя это простой способ по-новому раскрыть привычное место. А какой-нибудь фестиваль ледяных скульптур в «Липках» мог бы стать туристической фишкой города — погода позволяет, у нас же всё-таки не Амстердам, — написали они у себя в Инстаграме.

Справка. Илья Шанин — российский скульптор и художник, член Союза художников России, чемпион мира 2014 года по песчаной миниатюрной скульптуре. Принимает участие в международных фестивалях и соревнованиях ледяных скульптур. Во Владимире участвовал в конкурсе на лучший проект памятника князю Андрею Боголюбскому.

Нарисовали – не сотрешь

Кстати, во Владимире есть еще одни баскетболист с баскетболисткой. Яркое и динамичное баскетбольное граффити украшает стены третьего спортивного корпуса ВлГУ на улице Университетской, 1. В этом здании как раз и тренируются баскетбольные команды ВлГУ «Владимирские львицы» и «Владимирские львы».

Размер граффити — 250 квадратных метров. Автор баскетбольного арт-полотна — художник Регина Яфасова. Ранее девушка нарисовала портрет Героя Советского Союза Ивана Гусева на стене владимирского лицея-интерната № 1.

А еще Регина Яфасова организовала во Владимире фестиваль уличного искусства «ZAGFEST». Благодаря ее стараниям в городе появились эти гигантские панно, расписаны тепловые подстанции, стены, электрощитки.