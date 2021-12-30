Пассажиров в новогоднюю ночь во Владимире развезут бесплатно

В новогоднюю ночь владимирцев по домам развезут автобусы и троллейбусы. Причем бесплатно. Традицию сохранили по просьбам горожан, уточнили в мэрии. В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт будет курсировать по шести маршрутам. Они составлены таким образом, чтобы пассажиры могли добраться во все районы Владимира.

Общественный транспорт начнет ходить 1 января в 00.30 и завершит работу в 4.30.

«Новогодние» маршруты:

— ул. Балакирева — проспект Строителей — ул. Горького — ул. Гагарина — Золотые ворота — пл. Победы — проспект Ленина (троллейбус, интервал 10 минут);

— Юго-Западная — ул. Верхняя Дуброва — площадь Победы — Золотые ворота — ул. Гагарина — ул. Мира — ВХЗ — ул. Егорова — ул. Комиссарова — ул. Безыменского — ул. Куйбышева (автобус, интервал 10 минут);

— Загородный парк — ул. Мира (автобус, интервал 15 минут);

— Энергетик — площадь Победы — площадь Садовая (автобус, интервал 15 минут);

— Пиганово — площадь Победы — площадь Садовая (автобус, интервал 15 минут);

— ул. Балакирева — ул. Красноармейская — проспект Ленина — Золотые ворота (автобус, интервал 15 минут).

Праздник хоть и наступает, но антиковидные рекомендации никто не отменял. Владимирцам напоминают об обязательном соблюдении в общественном транспорте требований Роспотребнадзора, в том числе и в новогоднюю ночь.