Остановка «Руслан и Людмила» пропала с карт Владимира

Остановки «Руслан и Людмила» во Владимире больше нет. Она пропала с карт областного центра. Её переименовали в «Левитановский сквер». Такое решение топонимической комиссии накануне утвердили депутаты на заседании городского совета.

Топоним не актуален

Переименование касается обеих остановок с противоположных сторон проспекта Ленина. Такое решение принято из-за прекращения работы магазина советской эпохи «Руслан и Людмила».

В одной части бывшего магазина «Людмила» сейчас работают супермаркет «Магнит» и аптека, а другая часть пока пустует. В бывшем магазине «Руслан» торгуют детскими игрушками, обувью и шторами.

Магазины «Руслан» и «Людмила» были открыты в 1964 году.

Название «Левитановский сквер», по мнению топонимической комиссии, будет для этих остановочных пунктов более логичным. Рядом находится Левитановский сквер, в котором установлен памятник знаменитому диктору.

Поворот на улицу Егорова

На заседании горсовета депутаты также одобрили решение топонимической комиссии переименовать остановку в Добром «Сады на Добросельской». Она расположена у дома № 176. Её теперь будут называть «Поворот на улицу Егорова».

По мнению экспертов, прежнее название вносило путаницу: оно принадлежало сразу трем остановочным пунктам, теперь топоним стал более точным.

Дополнено также название остановки «Рокадная» на пересечении улицы Полины Осипенко с Рокадной дорогой. Новый вариант звучит теперь как «Рокадная, производственный комплекс «АБИ». Название предложило руководство предприятия. Комиссия согласилась.

Напомним, что заседание топонимической комиссии, на которой было предварительно одобрено переименование остановок, прошло в октябре текущего года.