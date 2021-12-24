Обманутые дольщики из Коммунара встретятся с Александром Авдеевым

Под Новый год дольщики из проблемного дома владимирского микрорайона Коммунар встретятся с главой региона Александром Авдеевым. Департамент строительства и архитектуры письменно подтвердил дату и время совещания – 29 декабря, вечер. Встреча врио губернатора с людьми, которые почти 4 года не могут на законных основаниях въехать в купленные ими квартиры, должна прояснить ситуацию, по какому варианту будет решаться вопрос дольщиков.

Крайняя мера

Люди требуют одного — определённости. Они устали, это понятно. Им уже несколько лет обещают, называют разные сроки сдачи дома, разные пути решения проблемы… Но дело стоит.

Вопреки проекту застройщик сделал дом на два этажа выше.

Вот и дольщики встали — в пикеты. Выходили по одному к «Белому дому», разворачивали плакаты. И это сработало – пусть хотя бы тактически: владельцы несданных квартир встретились сначала с врио губернатора, теперь предстоит разговор с первым лицом области.

— Не зря морозились и плакаты рисовали, — говорят дольщики. – Это, конечно, крайняя мера, но что делать? Мы уже истощены морально, физически, финансово. Все эти обещания, надежды, встречи со СМИ, чиновниками, депутатами — сплошной стресс!

Большинство семей дольщиков купили квартиры в 2017 году. Сдать дом им обещали в 2018-м. Но этого не произошло.

Два варианта

За то время, пока власти решают, что же делать с проблемным домом на Центральной, 19, выдвигались разные идеи, как его «узаконить». Например, снести лишние два этажа. Или изменить требования по высотности к домам, построенным в исторической зоне Владимира (а здание в Коммунаре почему-то к ней относится). Прежний губернатор стоял за первый вариант.

Область попыталась через Минкульт скорректировать документ по охранным зонам Владимира.

— Владимир Сипягин каждый раз говорил, что всё вот-вот случится, что в Минкульте всё уже решают положительно, что сам на новоселье к нам приедет. Но сейчас этот вариант вообще заморожен! — говорят дольщики.

На недавнем совещании по восстановлению прав обманутых дольщиков врио губернатора Александр Авдеев сказал, что можно рассмотреть вариант сноса лишних этажей. С этим согласно и большинство коммунаровцев, проводивших опрос в своей группе.

Но их тревожит один вопрос: на чьи средства это сделают? После признания застройщика «Система» банкротом конкурсным управляющим назначен Михаил Шульман. Дольщики считают, что именно он должен найти средства.

— Речь идет о десятках миллионах рублей. Говорят, что снос обойдется в 10% от стоимости строительства дома. Там ведь лифт подключен и все коммуникации до верхних этажей. Особенно у нас переживают те, кто купил квартиры на седьмом этаже. Как снос отразится на их жилых помещениях? – делятся сомнениями дольщики.

А суд идёт

Минстрой ведет реестр проблемных объектов по регионам. Во Владимирской области их восемь. Интересно, что ещё несколько месяцев назад в доме на Центральной, 19, числилось 94 жилых помещения, а теперь 125!

Такая же цифра прозвучала и на втором заседании суда по уголовному делу в отношении застройщика Сергея Русакова.

— Русаков решил осуществить строительство многоквартирного дома с заведомым превышением высоты этажности согласно законодательству, что должно было в последующем дать возможность реализовать большее количество жилья. Реализуя преступный умысел, Русаков заказал в 2015 году проект дома с переменной этажностью 8-10 этажей и общей площадью 8,4 тысячи квадратных метров высотой до 30 метров на 125 помещений. Разрешено на участке строить объект до 24 метров высотой, — говорит помощник прокурора города Надежда Марихова.

Обвинительную речь гособвинитель зачитывал около часа. На втором заседании под председательством судьи Октябрьского района областного центра Юрия Евтухова присутствовали 17 дольщиков. Всего по делу проходят 109 потерпевших. Их решено заслушать на следующем заседании, которое намечено на 17 января.