Область ищет нового подрядчика на отлов и вакцинацию бездомных животных

В первом квартале 2022 года отловом, вакцинацией и стерилизацией безнадзорных животных займется сторонний подрядчик. Центр ветеринарии Владимирской области выставил краткосрочный контракт на портале госзакупок стоимостью 5,4 миллиона рублей. Тем временем, созданные на базе департамента ветеринарии бригады готовятся заменить частника в последующие месяцы.

Переходный период

Полномочия по отлову и содержанию бездомных животных у администрации Владимирской области появились в начале 2021 года. Но подрядчика на эту работу чиновники стали искать только в августе.

В торгах участвовали два индивидуальных предпринимателя. Оба — из соседнего региона. Победителем стала коммерсант из Ногинска Шарипова Бибиоджармох Тагойевна. В качестве основного вида деятельности её ИП значится овощеводство.

Департамент ветеринарии заплатил за операции с животными в прошлом году более 10 миллионов рублей.

Судя по отчетности департамента, подрядчик справилась с работой вполне успешно. За последние 4 месяца уходящего года ИП отчитался за 1500 пойманных особей. Для сравнения, на счету муниципалитетов в прошлом году только 870 особей.

Не исключено, что и готовящиеся торги выиграет тот же подрядчик. Опыт есть, фронт работ тот же, цены — те же.

Условия контракта

Вот цены и перечень услуг, предусмотренные контрактом:

1) Отлов и транспортировка животных без владельцев в приют — 2349,81 рублей

2) Оказание неотложной ветеринарной помощи — 389,70

3) Содержание животного на карантине 1 сутки — 207,77

4) Стерилизация — 3041,81

5) Кастрация — 2679,73

6) Маркирование (мечение) — 408,50

7) Возврат животного на прежнее место обитания — 645,89

Ранее департамент ветеринарии Владимирской области сообщал, что со следующего года создаст три бригады для отлова и обеспечения стерилизации и вакцинирования бродячих животных. Для каждой бригады приобрели автомобиль и необходимое оборудование.

— Активная работа по отлову и стерилизации безнадзорных животных начнется в апреле-мае 2022 года. Три бригады будут работать по всей области по заявкам. Планируем вести переговоры с существующими негосударственными приютами на предмет содержания на время стерилизации и вакцинации, — сообщил директор департамента ветеринарии области Дмитрий Лозовой.

Волонтёры помогут

Пока все мероприятия по содержанию бездомных животных планируют проводить на базе частных приютов. Первое же областное учреждение начнут строить не раньше второго полугодия 2022 года.

В первом полугодии сделают проект и проведут общественные обсуждения.

Приют должен появиться в поселке Новоалександрово Суздальского района. Участок уже готов, это территория бывшего подсобного хозяйства Владимирского аграрного колледжа.

К 2024 году планируют запустить еще три приюта. В общей сложности они смогут принимать и содержать до 5000 животных.