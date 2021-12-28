Обдздрав опубликовал график работы больниц в новогодние праздники

Система здравоохранения Владимирской области готова к новогодним праздникам. Облздрав опубликовал режим работы больниц, поликлиник и экстренных служб в каникулы.

Если срочно

Медицинские организации региона будут оказывать неотложную помощь с 8.00 до 14.00 31 декабря, а также 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января 2022 года. В случае необходимости предусмотрено продление работы медучреждений до 20.00. При высокой температуре, повышенном артериальном давлении и других заболеваниях жителей региона просят звонить в поликлинику и вызвать врача на дом.

Бригады неотложной медицинской помощи поликлиник работают ежедневно с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно по графику будних дней. Служба скорой медицинской помощи работает круглосуточно. Вызвать ее можно по телефонам 03 и 112.

Поликлиники и бригады «неотложки» работают все праздники.

Узкие специалисты

4, 6, 8, 9 января включительно медицинские организации работают в обычном режиме и ведут плановый прием, включая прием узких специалистов. В эти дни работают врачебные комиссии, женские консультации, кабинеты пренатальной (дородовой) диагностики, а также организованы проведение профилактических осмотров и диспансеризации, выписка льготных лекарственных препаратов.

Ознакомиться с режимом работы медицинских организаций можно на их сайтах.

За срочной отоларингологической и офтальмологической помощью можно обращаться в круглосуточном режиме и детям, и взрослым в областную клиническую больницу, в приёмное отделение терапевтического корпуса (корпус № 5), тел. (4922) 40-71-71.

Травматологическую помощь взрослым окажут в городской клинической больнице Владимира: ул. Горького, 5, тел. (4922) 53-27-98.

Для детей работает травматологический пункт областной детской больницы: ул. Добросельская, 34, тел. (4922) 21-11-76.

Расписана и работа стоматологических поликлиник.

Челюстно-лицевая хирургия взрослые/дети

Областная клиническая больница, приёмное отделение терапевтического корпуса (корпус № 5), тел. (4922) 40-71-71 (круглосуточно).

Стоматология дети

Детская стоматологическая поликлиника: Владимир, ул. Студеная гора, 7, тел. (4922) 36-68-62, ежедневно с 9.00 до 15.00

Стоматология взрослые

Областная стоматологическая поликлиника: Владимир, ул. Никитская, 3, тел. (4922) 32-29-01 (3, 6 и 8 января с 14.00 до 20.00)

Стоматологическая поликлиника № 3: Владимир, Суздальский проспект, 2, тел. (4922) 21-55-81, с 8.00 до 14.00 ежедневно.

Стоматология взрослые и дети

Петушинская районная больница, стоматологическое отделение: Петушки, ул. Московская, 3, тел. (49243) 2-26-08 (2, 4, 6, 8 января с 8.00 до 15.00)

Александровская стоматологическая поликлиника: Александров, ул. Терешковой, 9, тел. (49244) 6-27-76 (3, 4, 5, 6, 8 января с 8.00 до 14.00)

Кольчугинская центральная районная больница, стоматологическая поликлиника: Кольчугино, ул. Гагарина, 4, тел. (49245) 2-29-53 (с 8.00 до 14.00 3 января, с 8.00 до 13.00 6 января, с 8.00 до 13.00 8 января).

Муромская стоматологическая поликлиника: Муром, ул. Красноармейская, 37, тел. (49234) 3-31-46 (с 8.00 до 14.00 ежедневно)

Ковровская стоматологическая поликлиника: Ковров, ул. Циолковского, 12, тел. (49232) 3-31-46 (31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января с 8.00 до 14.00)

Вязниковская стоматологическая поликлиника: Вязники, ул. Благовещенская, 9, тел. (49233) 2-46-90 (31 декабря, 2, 4, 6, 8 января с 8.00 до 13.00)

Гороховецкая центральная районная больница: Гороховец, ул. Комсомольская, 23, тел. (49238) 2-12-93 (с 8.00 до 13.00 3 и 6 января)

Гусь-Хрустальная стоматологическая поликлиника: Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, 25а, тел. (49241) 2-35-60 (с 8.00 до 14.00 ежедневно)

Стоматологический кабинет Красноэховского подразделения ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная стоматологическая поликлиника»: поселок Анопино, ул. Почтовая, 14, тел. (49241) 5-29-83 (с 8.00 до 14.00 3 и 6 января).