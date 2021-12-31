Новогодние салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой» подорожали на 25%

Новогоднее застолье в этом году влетит в копеечку. Подорожали даже овощи, которые всегда были самым экономичным продуктом. Но кто скрупулёзно считает рубли и копейки, когда Новый год уже на пороге?

Что почём

Владимирстат подсчитал стоимость традиционных новогодних салатов — «Оливье» и «Сельдь под шубой». Выбран классический, но уже не самый экономный рецепт салата «Оливье» с вареной колбасой. Она стоит уже дороже свинины: дешевле 400 рублей за килограмм не сыскать, в то время, как свинина на кости — под 300.

Стоимость салата «Ольивье» на четверых обойдется в 444 рубля.

— За год подорожали все ингредиенты салата, минимальный рост в 8% был у консервированных овощей, горошка. Овощная группа, яйца и майонез выросли в цене гораздо значительнее. Картофель подорожал на 77%, морковь — на 47%, яйца — на 25%, майонез — на 24%, репчатый лук — на 20%, — сообщает пресс-служба Владимирстата.

Самый существенный скачок цен произошел с борщевым набором, а не с селёдкой, как можно было бы предположить. Рыба хоть и подорожала, но в процентном соотношении не так, как овощи.

— Минимально подорожала сама селедка — на 19%. Стоимость остальных ингредиентов менялась активнее. Картофель вырос в цене на 77%, свекла и морковь — на 36% и 47% соответственно, яйца — на 25%, майонез — на 24% репчатый лук — на 20%, — делится расчетами Владимирстат.

Остальное тоже не дешевеет

Под Новый год цены подскочили на весь продуктовый ассортимент. Более-менее стабильны они на крепкие алкогольные напитки. Зато после зимних праздников, вероятнее всего, подорожает и горячительное.

Минфин предложил повысить акцизы, и если это произойдёт, минимальная цена на водку повысится на 7,4%, до 261 рубля за 0,5 литра, а коньяка на 7,6%, до 480 рублей за аналогичный объем.

Немного сэкономить после Нового года можно на распродажах. В акционные ряды попадут подарочные наборы косметики, средств для ухода за волосами, кожей и телом. Со скидкой станут продавать фрукты, особенно экзотические, и конфеты.