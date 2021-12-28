Нашли деньги на переселение жильцов аварийного дома по решению суда

Под конец года администрация города Владимира дополнительно выделила (а депутаты горсовета одобрили этот шаг) 11,5 миллиона рублей на предоставление квартир жителям аварийного дома по улице Разина, 4. Сделать это мэрию заставило решение суда. Фемида удовлетворила требование «аварийцев» и защищавшей их интересы прокуратуры расселить старый дом, как было обещано людям.

Результат борьбы

Срок расселения этого дома был указан — март 2021 года. Но ближе к делу мэрия сообщила жильцам, что им придётся подождать ещё три года. Люди с этим не согласились. И пошли в прокуратуру и суд.

В этом году жителям дома на Разина, 4, пришлось особенно туго. Старая двухэтажка словно сама почувствовала, что отжила свой век. Дом ещё больше просел и начал рушиться на глазах.

Многие жильцы от греха подальше перебрались к родственникам. Оставаться было опасно: здание того и гляди рухнет. На немедленном переселении людей — на законных основаниях и не к родственникам, а в новое жильё — настаивала и прокуратура.

Износ дома, по последним оценкам экспертов, составил почти 80%.

Судебные тяжбы жильцов, поддержанных прокуратурой, с администрацией областного центра длились почти 10 месяцев. Сначала доводы «аварийцев» были услышаны районным судом. Потом его решение устояло в областной инстанции, куда мэрия подала апелляцию.

И вот зримое воплощение результативности коллективных хождений по высоким кабинетам и судебным заседаниям.

— Предлагаем депутатам рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств на предоставление гражданам жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого жилого помещения, и оплату превышения стоимости одного квадратного метра установленной предельной стоимости в сумме 11 495 196 рублей, — обратился к народным избранникам зам. главы города Сергей Литвинкин.

Процесс идёт

На сегодняшний день квартиру уже получила одна семья нанимателей, состоящая из шести человек. Восемь собственников пяти жилых помещений подписали соглашения на изъятие их квадратных метров и получение компенсации.

Собственники трёх помещений отказались от предложенных компенсаций и ждут других вариантов. Также ещё не решён вопрос с нанимателями пяти помещений.

Мэрия сделала такой расчет. Цена социального квадратного метра на момент требования о расселении была 36 928 рублей за квадратный метр. Реальная рыночная стоимость во Владимире — 70 тысяч. Чтобы купить нанимателям квартиры, нужно компенсировать разницу.

И хотя цена «квадрата» в аварийном доме, по оценке, составляет 52 546 рублей, компенсацию рассчитывают именно по социальному метру.

По расчётам мэрии, одиннадцати миллионов на расселение дома должно хватить. Сейчас идут переговоры с жильцами.

Планы на 2022 год

На последнем заседании Совета народных депутатов города Владимира народные избранники запланировали расходы на расселение аварийцев уже на 2022 год. Нужно купить жилье для жителей 15 муниципальных квартир в многоквартирных домах.

На это требуется 4,1 миллиона рублей. Деньги нашли в резервном фонде. Но темпы программы переселения жителей аварийных домов во Владимире далеки от других муниципалитетов области.

В этом году было построено 5 многоквартирных домов в Гусь-Хрустальном, Собинке, Коврове, поселке Уршельский.

— Программа переселения реализуется в регионе опережающими темпами. Департамент подал заявку на получение 2,8 миллиарда рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение 3786 человек. Большая часть аварийных домов находится в Гусь-Хрустальном. К 2023 году построят два многоквартирных дома и будут переселены все жители из домов, признанных аварийными до 2017 года, — пояснила директор департамента ЖКХ области Елена Семенова.