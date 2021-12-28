Налоговый вычет дадут клиентам 60 фитнес-центров Владимирской области

В России утвержден список спортивных клубов, клиенты которых могут получить налоговый вычет за занятия. В общем перечне без малого четыре тысячи объектов, 60 из которых находятся в нашем регионе. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте Министерства спорта.

Сверяйте названия

При этом надо иметь в виду, что обозначены официальные наименования организаций, оказывающих услуги. На деле фитнес-центр или бассейн, в котором вы занимаетесь, может называться по-другому. Потому если не нашли своего спортивного клуба в обозначенном списке, не расстраивайтесь. Позвоните в клуб и уточните.

В перечне клубов, где действует вычет, 60 владимирских объектов.

В списке клубов, занятие в которых дает финансовые преференции, есть и крупные фитнес-центры, и физкультурно-спортивные организации, и частные предприниматели, оказывающие соответствующие услуги. Перечень объектов направлен в налоговую службу.

— Благодаря социальному налоговому вычету занятия спортом станут еще доступнее для населения. Нам очень важно, чтобы спорт был нормой жизни для россиян… Уверен, что тесное взаимодействие Минспорта и бизнес-индустрии станет важным звеном в программе увеличения доли числа занимающихся спортом в России до 70%, — приводит ведомство слова министра спорта Олега Матыцина.

Как получить налоговый вычет

Для того чтобы получить налоговый вычет на занятия физкультурой и спортом, нужно иметь квитанцию об оплате, скан договора на получение услуг, сведения о доходах по образцу 2-НДФЛ и заявление на компенсацию.

Отправить документы в налоговую службу надо в последних днях календарного года, когда вы приобретали спортивный абонемент.

Максимальная сумма возврата — 15 600 рублей.

При этом оформить абонемент в спортивный зал на более выгодных условиях можно как на себя, так и на своих детей в возрасте до 18 лет. В этом случае вам вернут 13% от расходов на спорт.

Максимальная сумма затрат — 120 тысяч рублей. В случае, если вы израсходовали на ЗОЖ такие деньги, вы получите назад максимальный размер вычета — 15 600 рублей.