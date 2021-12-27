На торгах разыграли первые 5 автобусных маршрутов во Владимире

Определились перевозчики на пяти автобусных маршрутах, выставленных на торги. С ними мэрия Владимира заключит пятилетние договора на обслуживание. Победители — «Владимирпассажиртранс» и «Окто». Конкурентов у них не оказалось.

Считали копейки

Контрактов два. В один объединили маршруты № 11С и 25, в другой — № 4С, 9С, 55С. На первый заявился один перевозчик «Окто», на другой — «Владимирпассажиртранс». Никакой конкурентной борьбы.

Несмотря на отсутствие конкурентов, каждый из участников снизил цену контракта.

Публикуя материалы на тему конкурсов на рынке перевозок, «Призыв» подчёркивал, что ключевой критерий определения победителей — наличие нового автопарка. Вопрос цены мы обходили стороной, поскольку он казался второстепенным: каждый контракт оценивался в… 1 рубль.

Понятно было, что это номинальная сумма за право заниматься перевозками, обслуживание которых не предполагает получение субсидии. Тем не менее, как оказалось, даже когда речь идёт о сверхмалых величинах, торг уместен. Что внесло в процедуру торгов элемент абсурда.

«Окто», чтобы победить, снизило свою заявку до одной копейки, а «Владимирпассажиртранс» — до 30 копеек.

Качество без конкуренции

Поскольку на каждый контракт заявился только один участник, конкуренции не было. Вся формальная сторона торгов свелась к пресловутым копейкам. Такие критерии, как наличие новых машин, опыта или производственной базы, значения уже не имели.

И это, конечно, странно. В том смысле, что маршруты, за которые в прежние годы разворачивались нешуточные сражения, оказались невостребованными. И даже то, что тарифы на услуги перевозчиков не менялись уже два года и, возможно, не обеспечивают высокой рентабельности, вряд ли можно считать решающим фактором. Во-первых, тарифы в 2022-м собираются повысить, а во-вторых, контракт длительный, на пять лет, что само по себе заманчиво.

Для владимирских пассажиров такой исход торгов (а кроме этих двух, был ещё третий, совсем провальный: никто не заявился на обслуживание маршрута № 27) несёт явный минус. Все разговоры о повышении качества работы общественного транспорта выглядят очень бледно. Какое качество, если нет конкуренции!

Между тем ситуация с работой общественного транспорта в городе из ряда вон. У автобусов и троллейбусов — поломка за поломкой. Люди стоят на остановках по 40 минут, в салонах — давка. И всё это на фоне пандемии. А торги не дали никакой гарантии, что положение исправится.