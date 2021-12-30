Многодетные семьи Юрьевца и Лунёво остались без сетей и дорог

Уходящий 2021 год во Владимире оказался практически «нулевым» для многодетных семей по части строительства к выданным им бесплатно участкам асфальтированных дорог и подключения инженерных сетей. Программа развития инфраструктуры реализуется очень вялыми темпами.

Гладко на бумаге

На последнем заседании горсовета депутаты вынуждены были внести корректировки в бюджет. А именно — уменьшить статью расходов на строительство сетей водоснабжения, канализации и газоснабжения в микрорайоне Юрьевец на 7,3 миллиона рублей. Эти деньги не освоили.

Солидные суммы на обеспечение участков инфраструктурой выделяли и в прошлом, и в нынешнем году. Выделят в 2022-м! Только цифры, написанные на бумаге, не трансформируются в реальные трубы, насосы, дорожные полосы. Как было чистое поле, так и осталось.

А деньги возвращаются в бюджет и перераспределяются на другие нужды.

В адресной инвестиционной программе на 2022 год помимо сетей в Юрьевце прописаны еще и сети Лунёво. На газоснабжение — 31 миллион рублей и на проектирование дорог — 6 миллионов рублей. И тот же результат — голое поле.

Судебные откровения

О том, каковы реальные перспективы наступления лучшей жизни, семьи из Лунёво узнали в суде. Они обратились в Октябрьский районный суд, чтобы обязать мэрию провести все коммуникации. Тогда-то представители администрации и обмолвились, что газ к Лунёво начнут подводить только в случае, если область предоставит 30 миллионов рублей. Пока никаких гарантий, впрочем, из «Белого дома» не поступало.

Суды семьи выиграли. Фемида обязала мэрию построить сети к концу 2022 года. Но шансов мало. Деньги, сроки на проектирование и строительство, сроки на торги на портале госзакупок, сезонность работ – все это дает вполне объективные причины для отсрочки.

На итоговой пресс-конференции главы города Андрея Шохина «Призыв» поднял тему строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к участкам многодетных сетей.

— Мы же говорим им — стройтесь. Есть дорога в щебне. С электроэнергией вопросов вообще нет: заплатил 500 рублей и готово, — обозначил свою позицию Андрей Шохин. — Будем больше просить кредитов и денег для строительства сетей для многодетных. Это наша обязанность.

Во Владимире многодетным выделено около 1000 участков. Очередники из 150 семей получат землю в 2022-м.

Но строится – это одно. А жить в таких условиях — другое. Дети из тех нескольких семей, что уже обосновались в Лунёво, по щебеночной дороге ежедневно ходить по три километра пешком до остановки общественного транспорта. Оттуда автобус довозит их до ближайшей школы № 46. К тому же, если верить самим многодетным, не далеко не всё просто с подключением к тому же электричеству. Просто – оно же только на бумаге.