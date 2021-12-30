Коронавирусом за сутки заболели 238 жителей Владимирской области

Во Владимирской области зафиксированы 238 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Накануне положительные тесты получили 242 человека.

Лидеры по заболеваемости

Больше всего инфицированных зафиксировано во Владимире. За сутки ковид диагностировали 72 раза. На втором месте по числу заболевших Ковровский район – 35 случаев, далее следуют Муромский и Александровский районы. Там 34 и 17 заболевших соответственно.

По 12 случаев зарегистрировано в Кольчугинском и Вязниковском районах, 11 — в Киржачском, 10 — в Суздальском. 9 человек заболели в Гусь-Хрустальном районе, 7 — в Камешковском, по 5 — в Меленковском и Селивановском и в Юрьев-Польском. Единичные случаи заболеваемости зафиксированы в Собинском районе, Гороховце, Радужном и Судогодском районе.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали уже у 81 040 человек.

Выздоровели за сутки 912 пациентов. Официально подтвердили 5 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 2 922 жителя региона. Для лечения больных коронавирусом, по данным на 29 декабря, в медицинских организациях региона действуют 1544 койки. 64,4 % коечного фонда занято. Это 995 мест, свободны 549 коек.

Расслабляться рано

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом во Владимирской области продолжает снижаться, расслабляться пока рано. В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркивают: в новогодние праздники увеличивается число контактов, а значит, возрастают риски заболеть. В облздраве готовы к новому подъему заболеваемости.

— Что касается послепраздничных дней, то мы готовимся к худшему. Дай бог, чтобы этого не было. Но думаем, что будет небольшой, надеюсь, подъем заболеваемости. В основном это коснется тех, кто не привит. Ну и если придет новый штамм. Мы тоже к этому готовы, и я думаю, что с этим справимся, – сообщил на брифинге, посвященном эпидситуации в регионе, врио вице-губернатора Константин Баранов.

Константин Баранов подчеркнул, что сейчас в области есть необходимый запас лекарственных препаратов для больных коронавирусной инфекцией как на амбулаторном, так и на стационарном уровне. Также чиновник напомнил жителям региона о важности прививок. Пункты вакцинации в регионе будут работать и в праздничные дни.