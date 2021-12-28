Какие законы вступят в силу в январе 2022 года

Ряд принятых в уходящем году Госдумой РФ законов вступят в силу в первом месяце нового 2022 года. На своей странице в Телеграме председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин выделил 9 наиболее значимых для жителей страны нормативных актов: об увеличении материнского капитала, налоговом вычете на спорт, «приземлении» IT-гигантов и других.

Кроме того, парламентарии защитили права людей, не желающих проходить биометрию. Если гражданин не хочет использовать такие персональные данные для идентификации, это не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

— Другое нововведение защитит людей от попадания в «долговую ловушку», поможет сохранить свои средства. Речь идёт об ограничении выдачи необеспеченных потребительских кредитов и займов. Это решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования: 30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость, — написал Вячеслав Володин.

Обеспечение маткапитала

Закон, принятый Государственной Думой, уточняет порядок ежегодного пересмотра размера материнского (семейного) капитала. Ранее материнский капитал индексировался по прогнозной инфляции. Перейти на его индексацию по фактической инфляции предложил Президент РФ Владимир Путин, выступая 12 октября перед депутатами Государственной Думы.

— Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации, — говорится в тексте закона.

В таком же порядке будет осуществляться пересмотр размера оставшейся части суммы средств маткапитала. В настоящее время размер маткапитала составляет 483 881,83 руб. на первого ребенка и 639 431,83 руб. — на второго.

Основание: Федеральный закон от 21 декабря 2020 г. № 415-ФЗ

Защита животных

Содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах подлежит лицензированию. Юридические лица и ИП, осуществляющие такую деятельность, обязаны получить соответствующую лицензию до 1 января 2022 года.

После 1 января 2022 года содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах и океанариумах без лицензии не допускается. Заявления на получение лицензий необходимо направлять в территориальное управление Россельхознадзора по месту расположения лицензируемого объекта.

Основание: Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

Деньги за спорт

Определили перечень услуг, при оплате которых граждане, начиная с 2022 года, смогут получать «спортивный» налоговый вычет. В списке — физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Если человек обращался в организации, которые предоставляют такие услуги, и платил деньги, например, приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету.

Основание: Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2021 года № 1501, распоряжение от 6 сентября 2021 года № 2466-р

Закон о «приземлении»

В 2022 году зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей в обязательном порядке должны будут открыть офисы в России. Пока Роскомнадзор насчитал 13 компаний, которых коснется новое правило, среди них — Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

Основание: Федеральный закон от 01.07.2021 № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации»

Фото пресс-службы Государственной Думы РФ