Как заведенные! Деды Морозы развозят подарки в Гусь-Хрустальном

На улицы Гусь-Хрустального снова выехали волшебные сани Деда Мороза. Третий год подряд сказочный экипаж развозит сладкие подарки маленьким жителям города. В центре внимания — малыши из малообеспеченных и многодетных семей, а также сироты. Собрать презенты для них помогли местные предприниматели.

Подняли настроение

Новогодняя акция стартовала в городе за неделю до праздника. Это уже традиционный подарок местным жителям от байкеров. Все начиналось три года назад с простого желания по-новогоднему украсить мотоцикл и порадовать детвору.

Организаторы не стали просить пожертвования у жителей города.

— Сидели с ребятами дома. Было невесело. Кому-то пришла идея надеть костюм, сесть на мотоциклы и проехаться по городу. Я достал костюмы и парики. Когда стали наряжаться, настроение поднялось, мы сели на мотоциклы, взяли елку и поехали в центр, — рассказал «Призыву» один из инициаторов идеи Василий Калинин. — Приехали, включили музыку. Люди вокруг стали улыбаться, фотографироваться с нами. Когда вернулись домой и сняли наряды, стало как-то грустно. Решили еще раз к Новому году сделать что-то глобальное, так и родилась идея с санями Деда Мороза.

В результате сейчас представить себе предновогодний Гусь-Хрустальный без сказочных экипажей уже нельзя. И сегодня добровольцы Деды Морозы снова в пути.

Наши люди

В первый год праздника байкерам удалось сформировать полторы тысячи подарков и раздать их детям. В прошлом году акция стала еще более масштабной. Сколько точно собрали сладких презентов, никто даже не считал.

О байкерах, которые радуют детвору, прошлой зимой рассказали федеральные СМИ, а «Призыв» решил сделать из ребят героев программы «Наши люди».

Сказочный экипаж — это уже визитная карточка Гусь-Хрустального. Идея, которая родилась в гараже, вышла на улицы города и стала самым ожидаемым событием года.

Деда Мороза, Снегурочку, Снежную Королеву, тигренка и медведя ждут в разных уголках города. И ребята готовы удивлять. График путешествий уже составлен. Сани заведены.

Праздник для детей

О передвижениях сказочного экипажа на регулярной основе рассказывают популярные городские паблики. На днях сани Деда Мороза посетили местную школу. Дети ждали волшебников. Подарки и фотографии на память теперь останутся с ребятами.

Завершить новогодний марафон организаторы акции планируют на главной новогодней елке 31 декабря. И как показывает практика, к этому времени сил у сказочного экипажа почти не остается. Каждый год ребята думают, что больше не рискнут совершить такой марафон добра, но снова и снова заводят свои сани накануне праздника.