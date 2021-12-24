Кафе и ресторанам разрешили работать круглосуточно

Общепиту Владимирской области разрешили работать без ограничений по времени. Такая возможность у кафе и ресторанов появится уже с 30 декабря. Правда, есть условие — посетителей обслуживать можно исключительно при наличии у них QR-кодов, справок о вакцинации, перенесенном за последние шесть месяцев коронавирусе или отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого составляет не более 48 часов.

При соблюдении этих требований общепит может также не беспокоиться о наполняемости залов. До последнего момента работать разрешалось только при условии, что свободна половина столиков. В канун Нового года 50-процентное ограничение снимут.

Соответствующее изменение внесено в указ губернатора № 38 «О введении режима повышенной готовности». Документ уже опубликован на сайте правовой информации.

Новогодний подарок

Ранее областные власти уже сделали своеобразный подарок бизнесу накануне зимних каникул — не стали вводить QR-коды. Однако ряд ограничений работы кафе и ресторанов в регионе все же действует. Это касается санитарной обработки помещений, столов и т.д., наличия масок и прочих давно известных правил.

Пока – до 30 декабря — запрет на работу общепита с часа ночи до 6 утра ещё действует. И он вызывал много вопросов. Были серьёзные опасения, что из-за такого режима кафе и рестораны недополучат солидный объём выручки.

На какой срок сняты ограничения для общепита, в указе не сообщается.

Ранее «Призыв» рассказывал, что позиция Роспотребнадзора по поводу снятия любых ограничений однозначна. В надзорном ведомстве против любых послаблений, так как эпидситуация в регионе все еще хрупкая и заболеваемость снова может пойти в рост.