Из-за неисправности печи в Вязниковском районе погибла пенсионерка

Трагедия в деревне Борзынь Вязниковского района произошла накануне вечером. На пожаре погибла 79-летняя женщина. Причиной трагедии стала неисправность печного оборудования.

Поздний вызов

Сообщение о возгорании в частном доме поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 18.05. Пожар обнаружили поздно. Соседи увидели огонь, когда он уже полностью охватил кровлю.

К моменту приезда пожарных дом уже полыхал по всей площади. Возгорание ликвидировали 3 единицы техники и 11 пожарных.

— К сожалению, на месте пожара обнаружено тело погибшей женщины 1942 года рождения — хозяйки дома, — сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров.

По предварительной информации дознавателей МЧС России, причиной пожара стала неисправность печи. Печное оборудование использовалось нечасто, не обслуживалось и находилось в неудовлетворительном состоянии.

В основном погибшая отапливала жильё с использованием электрических обогревателей. Очередная топка печи привела к трагическим последствиям.

Будьте бдительны!

В отопительный период неисправность печей становится одной из распространённых причин пожаров в жилых домах. В связи с этим Главное управление МЧС России напоминает жителям региона о необходимости контроля оборудования.

Перед каждым отопительным сезоном следует провести его обслуживание с участием специалистов, устранить все неисправности и подготовить печь к работе. Если это не представляется возможным, лучше не рисковать и не использовать печь для обогрева, призывают спасатели.

В опасной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 и 112.