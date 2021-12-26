Идея с новой единой квитанцией снова провалилась

Услуги «Владимирводоканала» не попадут в общую квитанцию, которую пытался запустить Единый расчетно-кассовый центр (ЕРКЦ) Владимира. Эта организация проиграла торги на определение платёжного агента, которые проводил водоканал. Она уступила компании «Техсервис». Таким образом, владимирцы по-прежнему будут получать несколько квитанций на услуги ЖКХ вместо одной.

Сейчас ЕРКЦ делает расчеты для населения за воду, канализацию и мусор.

Идея объединить все платежи в одну квитанцию сама по себе неплоха. Это удобно для горожанина — платить за всё чохом, не путаясь в лишних бумажках.

Но во Владимире очень многие хотят контролировать денежные потоки. Поэтому разным организациям договориться и выбрать одного платёжного агента никогда не удавалось. Сейчас жители города получают отдельные платёжки за электроэнергию и тепло, отдельные – их как раз присылает ЕРКЦ – за воду, канализацию, мусор, а также за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов отдельных управляющих компаний. Но в скором времени и за услуги, касающиеся водного хозяйства, счёт будет отдельный.

Конец договора

С нового года у МУП «Владимирводоканал» закончится контракт с ЕРКЦ. Предприятие выставило контракт на поиск нового платежного агента. Стоимость работ — 67,2 миллиона рублей. Срок — с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Справка. Перечень работ по контракту большой: оказание услуг по формированию и ведению базы данных собственников и нанимателей жилых помещений в домах, начислению платы за холодное водоснабжение и (или) услуги водоотведения, ежемесячному формированию, печати и доставке потребителю конвертируемых платежных документов, организации сбора и приема платежей, приему и консультированию потребителей, передаче информации.

ЕРКЦ заявилась на торги, размещенные «Владимирводоканалом». И… проиграла. Главным критерием определения победителя была цена агентского вознаграждения. Кто предложил меньше, тот гарантированно выигрывал, поскольку этот показатель оценивался в 80% при сопоставлении заявок. Меньше предложила владимирская организация «Техсервис».

Конкурент ЕРКЦ выразил готовность выполнить весь объем работ за 63,8 миллиона рублей.

У ЕРКЦ были свои преимущества. Например, наличие большего опыта и числа действующих пунктов оплаты. Что и понятно: в течение года единый расчётно-кассовый центр наращивал мощности, имея в планах взять под себя операции по другим видам услуг. Но опыт работы и наличие пунктов оценивались всего по 10%.

Итоги не утверждены

Если торги будут признаны состоявшимися, то, вероятно, платежка ЕРКЦ с начала 2022 года лишится двух строчек: услуг водоснабжения и водоотведения.

— Окончательные итоги будут подведены на следующей неделе. Конкурсные процедуры еще не завершены, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Между тем на портале госзакупок уже опубликованы протоколы подведения итогов по первым и вторым заявкам. Новые документы не публикуются уже несколько дней.

Пока ситуацию с возможной сменой платежного агента для услуг водоснабжения и водоотведения не комментируют. Весенний переход из абонентского отдела водоканала к ЕРКЦ и так дался жителям Владимира нелегко. Тогда было немало ошибок в квитанциях, да ещё жителей возмутила комиссия за платежи. Какая реакция будет зимой, с появлением нового платежного агента — вопрос.

Прежний опыт

Еще раньше, до единого расчётно-кассового центра, внедрить единую платёжку во Владимире пыталась другая организация — ЕРИЦ. Эта областная компания реализовывала свой план на протяжении нескольких лет.

Но сегодня в платежках от ЕРИЦ владимирцам приходит только взнос за капремонт. Да и то только тем, кто платит в «общий котел» Фонда капитального ремонта.

Энергетики тоже пытались создать единый платежный документ. В сёлах и районах области в квиток за электроэнергию вошел платёж за вывоз мусора. Но дальше этого дело так и не пошло.