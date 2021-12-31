 Движение транспорта в новогоднюю ночь во Владимире ограничат на 4 часа

В новогоднюю ночь центр Владимира могут ограничить для транспорта. Связано это с проведением праздничных мероприятий. В мэрии уточнили, что ограничения введут по мере необходимости в зависимости от дорожной обстановки.

Что будет, если…

Если это произойдет, то 1-го января нельзя будет проехать с полуночи до 4-х часов утра по улицам Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от ул. Студеная гора до площади Фрунзе.

Всего для транспорта в новогоднюю ночь перекроют проезд по трем улицам.

Автомобилистам предлагают объезд по улицам Студеная гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.

— Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям — о своевременном выборе путей объезда, — говорится на сайте мэрии.

Пешеходам кое-что покажут

Сегодня, 31 декабря, в центре Владимира с 23 часов будут транслировать эфир Первого канала. А в час ночи 1 января начнется праздничная программа «Новогодняя ночь на Соборной».

Ранее в мэрии озвучили график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь. По городу будут курсировать шесть маршрутов. Проезд бесплатный.