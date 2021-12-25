Двадцать машин столкнулись на трассе М-7 в Ковровском районе

Крупная авария случилась сегодня около одиннадцати утра на федеральной трассе М-7 «Волга» в Ковровском районе. Последствия происшествия устраняются до сих пор.

— В результате неблагоприятных погодных условий столкнулись около двадцати автомашин, перекрыв движение. По состоянию на 13.30 установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, медицинская помощь им оказана на месте. Марки автомашин, личности водителей и пассажиров устанавливаются, — сообщает предварительную информацию пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД МО МВД России «Ковровский». В настоящее время затруднено движение в сторону Нижнего Новгорода, транспорт идет по одной полосе. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Во Владимирской области все дороги — районные, городские и федеральные — сильно заснежены. Все они обработаны противогололедными реагентами, повсюду работает уборочная техника. Но снегопад продолжается, поэтому на проезжей части образовывается корка льда и появляются снежные заносы.

Любые маневры и превышение скорости может привести к аварийным ситуациям, предупреждают в ГИБДД.