Два человека погибли на пожаре в Коммунаре

Два человека погибли вчера во время пожара в микрорайоне Коммунар областного центра. Трагедия случилась вечером. Горел деревянный двухэтажный дом на улице Песочной. Сообщение о возгорании поступило в 17.53, уточнила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Детей эвакуировали

Когда пожарные прибыли на место, сильное задымление наблюдалось на втором этаже. Погибли два человека: 64-летний мужчина и 66-летняя женнщина. Спасатели также эвакуировали из горящего дома четырех человек, среди них двух детей.

— Пожарные не дали огню распространиться на весь дом. Они ликвидировали пожар на площади 96 квадратных метров. В результате пожара пострадали часть кровли, внутренняя отделка, имущество одной из квартир, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

На месте пожара работали 7 единиц техники и 22 человека личного состава.

В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются дознаватели МЧС России. По предварительной информации, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

Пожар в Неклюдово

Еще один крупный пожар произошёл минувшим вечером в поселке Неклюдово Гусь-Хрустального района. В 20.14 сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании частного дома на улице Зеленова.

Масштабы пожара можно оценить по снятому очевидцами видео. Дом был полностью охвачен огнем. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причина случившегося также устанавливается.

А пока в Главном управление МЧС России по Владимирской области напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара следует звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).