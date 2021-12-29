Девочка из Владимира Диана Преображенская стала чемпионом Европы по быстрым шахматам

Радостная новость из Сербии: 10-летняя Диана Преображенская из Владимира победила на проходившем там чемпионате Европы по быстрым шахматам. Из девяти возможных очков Диана взяла 8,5. И на полтора очка опередила всех соперниц.

Лучшая в Европе…

Чемпионат проходит в городе Нови-Сад. Представительнице нашего города и страны пришлось сразиться с сильными соперниками из Сербии, Польши, Болгарии, Белоруссии, Украины, Чехии, Словакии, Боснии и Герцеговины, Румынии, Венгрии, Нидерландов и других стран. Диана стала лучшей.

Сегодня начинается командная игра и блиц. Они завершатся 30 декабря. На родину чемпионка вместе с родными, которые её сопровождают, прилетит 31 декабря за час до наступления Нового года.

…и в мире

Нынешний год для Дианы — звёздный. Буквально за неделю до поездки в Сербию она завоевала «золото», победив в суперфинале онлайн-первенства мира FIDE (Международной шахматной федерации).

Чемпионат проходил в онлайн-режиме на платформе Tornelo. Был режим видеонаблюдения, чтобы не было случаев нечестной игры. Юные российские спортсмены в разных возрастных категориях получили 5 золотых медалей. Одна из них – на счету Дианы.

— Диана начала заниматься шахматами, когда ей было чуть больше пяти. В кружок привел папа, это было его желание, но дочь втянулась, и теперь это часть ее жизни, — рассказала мама чемпионки Валерия Преображенская в одном из интервью.

Ранее «Призыв» публиковал материал, где Валерия Преображенская делится секретами того, как помочь ребёнку раскрыть свои способности.