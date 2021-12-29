Дед Морозы в Александрове пересели на велосипеды

Велопарад Дед Морозов взорвал социальные сети города Александрова. Несмотря на непогоду, на центральную площадь районного центра сказочная делегация выехала на двухколесном транспорте. С собой волшебники прихватили все атрибуты праздника. Елку поместили в специальную тележку. Не обошлось без музыкального сопровождения.



Фото и видео необычного для зимы парада организаторы и очевидцы прогулки разместили в Интернете. За короткое время новогодний десант собрал тысячи просмотров и десятки комментариев. Люди отмечали, что позитив в конце непростого года — это то, что надо.

— Класс! Видели велопробег! Плюс к хорошему настроению!

— Ребятки, вы огромные умнички! Очень круто! Спасибо за НГ настрой!

Новая традиция

Информация о велопробеге Дед Морозов появилась за две недели до парада на странице одного из организаторов. Присоединиться к путешествию по зимнему городу приглашали всех желающих. Главное условие — хорошее настроение и новогодний костюм.

— Дед Морозов много не бывает, — отметили организаторы заезда.

Для первого раза выйти на центральную площадь с велосипедом желающих было немного. Пробег собрал около десяти человек. Зато фотографии получились яркие.

Это только начало, уверены в городе. Кто-то не знал о предложении, другие не рискнули выйти на двухколесном транспорте. В следующем году желающих пересесть на велосипед в декабре может быть больше.

Велопробег Дедов Морозов предлагают сделать традиционным.

Какое расстояние проехала сказочная делегация на велосипедах, неизвестно. Но их путешествие не раз попадало на видео. Как итог, жители города предлагают сделать велопробег Дед Морозов традиционным. И собраться снова в центре города накануне праздника уже в 2022 году.

Сани Деда Мороза

Свои традиции уже существуют в самых разных уголках области. Так, в Гусь-Хрустальном третий год подряд по городу разъезжают волшебные сани Деда Мороза. Сказочный экипаж не просто делает праздничные остановки, но и раздает подарки.

Новогодняя акция стартовала в городе за неделю до боя курантов. Это уже традиционный подарок местным жителям от байкеров. Все начиналось с простого желания по-новогоднему украсить мотоцикл и порадовать детвору.