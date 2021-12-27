Дед Мороз открыл детскую площадку в Центральном парке

В Центральном парке Владимира открылась новая детская площадка. Этого события ждали еще в ноябре, но случилось только под Новый год, в минувшее воскресенье. Посетивших обновленную игровую площадку детей встретили Дед Мороз и Снегурочка. Малышей порадовали играми и волшебным флешмобом.

Для детей всех возрастов

Напомним, в начале ноября вместо изношенных элементов, смонтированных более 10 лет назад, в парке установили современное оборудование для активного отдыха детей разного возраста. Отдельно для маленьких и отдельно для детей 6-12 лет. Это качели, карусели, качалки, додекаэдр для лазанья и многофункциональные конструкции с различными верёвочными и винтовыми элементами. Игровую зону оборудовали травмобезопасным прорезиненным покрытием.

Детский городок развернулся на площади 800 квадратных метров.

— В настоящее время администрация парка готовит предложения по расширению перечня игрового оборудования новой детской площадки и устройству ее освещения, — утоняет мэрия.

Открытие затянулось

Детскую площадку в Центральном парке хотели заменить еще летом, в разгар сезона. Но случился сбой в поставках игрового комплекса. Оборудование получили только в октябре. Его закупила компания «Т Плюс», которая поставляет тепло в квартиры владимирцев.

Однако открытие детского городка затянулось. Сначала из-за холодов и снегопада. Администрация парка пояснила «Призыву», что резиновое покрытие не успело просохнуть. Пресс-служба компании «Т Плюс», в свою очередь, заверила, что подрядчик все сделал по нормативам и покрытием пользоваться можно.

Что же помешало? На запрос «Призыва» в администрации города ответили следующее: площадка откроется сразу же, как только закончится процесс комплектования и оформления документов.

Еще один детский городок площадью около 800 квадратных метров планируется возвести у здания Дворца детского и юношеского творчества (ДДюТ). Он будет включать в себя 4 спортивно-игровые зоны для детей разных возрастов. Там установят качели, канатные и веревочные конструкции, комплексы для силовых тренировок, занятий скейтбордистов и роллеров.