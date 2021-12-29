Чем заняться в Новый год во Владимире

До Нового года осталось два дня. Спешим поделиться с вами афишей праздничных мероприятий в областном центре. Администрация города Владимира подготовила большую программу. В саму новогоднюю ночь повеселиться можно будет практически в любом районе губернской столицы. Парки, площади – все бесплатно!

Новогодняя ночь

Большая часть праздничных программ начинается в час ночи. «Новогодняя ночь на Соборной площади» продлится до четырех часов утра, до шести расписана программа для отдыхающих в парке «Дружба». Она называется «Чудеса под Новый год».

Народные гулянья пройдут в «Добросельском» и Центральном парках. А на площади Победы организуют ретро-дискотеку с хитами 80-х, 90-х, 2000-х.

Заранее встретиться с Дедом Морозом и поиграть у елки можно и не дожидаясь Нового года. 30 и 31 декабря в 14.00 в Центральном парке пройдут развлекательные программы для детей и взрослых «К нам спешит Новый год» и «Наша елка хороша».

31 декабря в 11.00 в парке культуры и отдыха «Добросельский» состоится развлекательно-игровая программа «Встреча с Дедом Морозом».

На открытом воздухе

Первого января традиционно день тишины, а уже со второго числа можно развлекаться практически без перерыва. В полдень в парке «Дружба» начнется детский праздник «Новогодняя сказка».

3 января с 14 до 15 часов на Соборной площади пройдет интерактивная программа научно-познавательного центра «Эврика». А 5 января в Центральном парке жителей города ждут на «День рассола». Начало в полдень.

8 января в Загородном парке пройдет праздник, посвященный самовару. На главной площадке праздника развернется игровое действие с чайными частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами, а также флешмоб «Чайничек». Самовар-пати начнется в 12.00.