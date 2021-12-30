Братья Запашные стали участниками владимирского адвент-марафона

Известные дрессировщики тигров Аскольд и Эдгард Запашные поддержали новогодний адвент-марафон, который проводит мэрия Владимира. Для жителей областного центра братья придумали завершающее задание конкурса: сфотографироваться с символом наступающего года.

Билет в цирк

Автору лучшего снимка артисты цирка пообещали подарок — билет на свое представление в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского. При этом важно поторопиться. Марафон завершается уже завтра, 31 декабря.

В своем обращении братья Запашные отметили, что рады принять участие в новогоднем адвент-марафоне.

— Друзья, счастья, здоровья, с наступающем годом тигра вас! — поздравили владимирцев цирковые артисты.

В видеообращении вместе с братьями запашными снялся тигр Рикки

10 заданий

Напомним, что предновогодний адвент-марафон стартовал в аккаунте мэрии в социальной сети «Вконтакте» 20 декабря. В течение 10 дней ровно в полдень в группе появлялись задания. Они были самые разные, но объединенные новогодней тематикой.

Владимирцам уже предлагали поделиться планами на новогоднюю ночь, рассказать о своих семейных традициях, приготовить праздничное блюдо и прочее. Подтверждение выполнения задания — фото или видео.

10 января 2022 года будут подведены итоги адвент-марафона. За звание победителей смогут побороться конкурсанты, выполнившие все 10 заданий, а имена победителей опубликуют в группе администрации города в социальной сети «ВКонтакте».