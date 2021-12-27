Алексей Слепов на юбилей раскрыл свои предпочтения в музыке, кино и литературе

Известный владимирский биатлонист Алексей Слепов рассказал о своих предпочтениях в музыке и литературе. Этими секретами спортсмен поделился накануне своего дня рождения. Недавно Алексею исполнилось 35 лет. Ответы на вопросы, которые обычно человеку на лыжах и с винтовкой не задают, опубликовала официальная группа департамента по физической культуре и спорту.

Музыка и литература

Любимые писатели трехкратного чемпиона Европы — Теодор Драйзер, Айн Рэнд и Борис Акунин. Спортсмен не раз перечитывал их произведения, в том числе романы «Финансист» и «Титан», а также «Атлант расправил плечи». В последнее время биатлонист все больше читает журналы, в том числе «Науку и жизнь».

— Эти журналы затрагивают темы окружающего мира. И еще читаю автомобильные журналы, так как люблю всякую технику, — пояснил Алексей.

Музыку Алексей Слепов выбирает под настроение.

В музыке Алексей Слепов нередко предпочитает то, что крутится по радио. А направления – разные. В его плейлисте и рок-баллады, и популярные современные композиции, инструментальная музыка, даже дискотечные мотивы.

Любимые фильмы и еда

Биатлонист говорит, что любит пересматривать советские фильмы. Особенно картины про Новый год.

Голливуд, впрочем, тоже занял свое место в сердце владимирского спортсмена. Здесь и фильмы про Джеймса Бонда, и картины автомобильной тематики, например, «Форсаж», и классика 90-х.

А вот в еде, признается Алексей, он непривередлив. Но предпочитает русскую кухню. И блюда на его столе — самые обычные.

— Утром молочные каши, творог, чай, в обед суп и на второе гарнир с мясом, на ужин то же самое, но без супа. Выпиваю стакан минеральной воды за 30 минут перед едой и всем советую! — признался спортсмен.

Впечатления детства

Спросили накануне 35-летия спортсмена и о самых ярких впечатлениях детства. Алексей Слепов рассказал, что в 11 лет первый раз с другом сам ехал из одного города в другой. Без родителей добрался из Радужного во Владимир к друзьям.

— Ощущение самостоятельности и взрослости очень запомнилось. Кстати, потом повторил этот «подвиг»: летом на велосипеде, а зимой на лыжах, — говорит Алексей.

В этом году биатлонист не участвует в официальных стартах. Более того, уверенности в том, что он вернется в профессиональный спорт, нет. При этом Алексей регулярно встает на лыжи и другим это советует.

В 35 лет он желает себе и всем жителям Владимирской области вести здоровый образ жизни. Это его девиз.