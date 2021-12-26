Александр Авдеев посетил передовые предприятия агропрома Юрьев-Польского района

Глава региона Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Юрьев-Польский район. Он посетил ряд предприятий агропрома. В частности, одно из крупнейших сельхозпредприятий Владимирской области — АО «Шихобалово». Не так давно он был в ЗАО «Им. Ленина» в Собинском районе — теперь можно сказать, что он знаком с тандемом самых крупных игроков на рынке производства молока в регионе.

Передовое хозяйство

Юрьев-Польский район — один из самых благополучных в плане сельского хозяйства в области. Там введены в оборот более 90% земель сельхозназначения — это самый высокий показатель по региону. А «Шихобалово» — один из драйверов владимирского агропрома.

Основные направления деятельности комплекса — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, выращивание кормов: зерновых, зернобобовых и семян масличных культур.

Поголовье крупного рогатого скота насчитывает около 9000 голов, 3570 голов — дойное стадо.

Валовое производство сырого молока — одно из самых больших в области. Кроме того, в этом году предприятием убрано с площади 3,68 тыс. га 11,7 тыс. тонн зерновых и зернобобовых на зерно и семена.

В третьем квартале уходящего года завершено создание силосных траншей. В стадии реализации инвестиционный проект по строительству коровника на 600 голов. На предприятии работают 288 человек. Средняя заработная плата здесь — 47,5 тыс. рублей.

Чтобы заинтересовать молодых специалистов, им предоставляется жильё: для них построены 6 коттеджей на две семьи и 12 — индивидуальных.

Приезд первых лиц области и представителей Минсельхоза для «Шихобалово» не в новинку. Хозяйство действительно мощное — как не посмотреть? Тем более что каждый такой визит символизирует поддержку селян областью. Администрация действительно заинтересована в процветании таких сельхозпредприятий: одно из лидирующих мест по производству молока в ЦФО обеспечивают именно они.

«Вкусное» производство

Александр Авдеев посетил ещё одно перспективное предприятие района — Юрьев-Польский мясокомбинат. Его продукция — вкусная, натуральная — известна далеко за пределами области. Построен он более полувека назад. Но, что интересно, коренная реконструкция комбината проводилась тогда, когда советская экономика была уже на излёте. Тем не менее преобразования тех лет позволили предприятию благополучно пережить сложные 90-е годы. И сейчас оно успешно развивается.

— В 2021 году здесь построены новых производственные площади (1800 кв. метров), проведена полная модернизация убойного цеха и закуплен спецтранспорт для перевозки скота, — проинформировала пресс-служба администрации области.

Комбинат выпускает более 160 наименований продукции из натурального мяса.

Инвестиции в проект составили 300 млн рублей. На предприятии трудятся 280 человек. Ставку здесь делают на талантливую молодёжь – будущих работников «присматривают» во время студенческой практики.

Сейчас помимо обычной розницы продукцию мясокомбината продают и его фирменные магазины. Они есть в самом Юрьеве-Польском, во Владимире, в Кольчугине, есть точка и в Москве.

— Приятно видеть предприятия, заинтересованные в развитии. Это точки роста, обеспечивающие не только новые рабочие места с достойными зарплатами, но и в целом развитие территорий. У Юрьев-Польского района увидел очень хороший потенциал. В тех моментах, где требуется поддержка области, поможем обязательно! — прокомментировал Александр Авдеев.