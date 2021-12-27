Люди в мороз ждут автобуса на остановке

255 человек заболели коронавирусом во Владимирской области за сутки

Три человека скончались от ковида

Во Владимирской области за минувшие сутки положительные тесты на коронавирус получили 255 человек, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Постепенно заболеваемость снижается, но её уровень все еще высок.

Поэтому важно помнить о правилах безопасности в новогодние праздники. В противном случае с каникул регион рискует выйти с ростом числа инфицированных. А этого точно хочется меньше всего.

Статистика по районам

Больше всего положительных тестов пришло жителям Владимира. За сутки областной центр узнал о 66 случаях заражения. 30 заболевших в Коврове, 27 — в Муроме. 26 пациентов в статистику распространения вируса добавил Гусь-Хрустальный. 25 — Александров.

Дюжина инфицированных в Вязниках, 10 — в Юрьеве-Польском. 9 человек заболели в Кольчугино, по 8 — в Петушках и Меленках.

По 7 положительных тестов пришли жителям Суздаля и Камешково. 6 заразившихся в Киржаче, 5 — в Красной Горбатке. 4 случая инфицирования в Гороховце. 3 — в Собинке. По одному заболевшему в Судогде и Радужном.

За время пандемии вирус диагностировали у 80 310 жителей области.

Всего за время разгула заразы на владимирской земле от ковида скончались 2910 человек. Сегодня стало известно о трех летальных исходах.

За минувшие сутки 709 человек закрыли больничный по коронавирусу, а всего в прошлом и нынешнем годах с болезнью справились 64 562 жителя области.

Фото «Призыва» 

Автор:
Тарбеева Полина

Тарбеева Полина

Специальный обозреватель

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