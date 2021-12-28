250 человек заболели коронавирусом во Владимирской области за сутки

Во Владимирской области подтверждены 250 новых случаев коронавируса, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Больше всего заболевших в областном центре. За сутки положительные тесты получили 64 жителя Владимира.

Всего за время пандемии вирус выявили у 80 560 жителей области.

Остальные крупные города Владимирской области, соответственно, также внесли существенный вклад в «копилку заболеваемости». 34 случая заражения в Коврове, 31 — в Муроме, 23 инфицированных в Гусь-Хрустальном.

Расклад по районам

А вот статистика других территорий. 18 положительных тестов пришли жителям Александрова, 16 — Кольчугино. 10 случаев коронавируса зафиксированы в Киржаче, 9 — в Вязниках. 8 заболевших в Камешково. По 7 — в Красной Горбатке и Юрьеве-Польском.

6 инфицированных в ковидные сводки добавили Меленки. По 5 — Суздаль и Гороховец. 3 человека заболели в Петушках. По 2 — в Собинке и Радужном.

Всего за время пандемии не пережили осложнений, вызванных вирусом, 2914 жителей области. В том числе сегодня стало известно о 4 новых летальных исходах, сообщил сайт стопкоронавирус.рф.

Выздоровели от ковида 65 288 человек. Накануне больничный закрыли 726 пациентов.

Снова про то же

Специалисты не устают напоминать: лучший способ избежать тяжелых последствий заболевания — это прививка. На данный момент оба этапа вакцинации прошли около 550 тысяч жителей области. По данным сайта стопкоронавирус.рф уровень коллективного иммунитета составляет 47%.

С целью доступности вакцинации на сайте департамента здравоохранения создан раздел «Вакцинация». Там приведена вся необходимая информация о региональных пунктах, в которых можно сделать прививку от COVID-19 и гриппа, режиме их работы, номера колл-центров и другие важные сведения.

Также в разделе указана наиболее полная информация о работе выездных бригад вакцинации с указанием адресов их расположения и графике работы. Эта информация обновляется в еженедельном режиме.