242 случая заражения коронавирусом зафиксировано во Владимирской области за сутки

Во Владимирской области зафиксировано 242 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. И это минимальное значение с начала октября. Для сравнения, на пике четвертой волны пандемии было почти на сто положительных тестов в день больше. Тогда ежесуточный прирост заболевших достигал 330 случаев.

Статистика по районам

Всего за время пандемии вирус подтвердили у 80 802 жителей региона. Примерно каждый четвертый заболевший — житель Владимира. Областной центр добавил в статистику распространения вируса сразу 18 883 человека. 62 новых случая заражения зафиксированы накануне.

31 человек заболел в Коврове, 28 — в Муроме. 23 случая заражения в Александрове.

По 14 положительных тестов пришли жителям Гусь-Хрустального и Кольчугино, 10 инфицированных в Камешково. 9 — в Меленках. 8 человек заболели в Суздале. По 6 — в Вязниках, Красной Горбатке и Юрьеве-Польском. 4 заразившихся в Собинке. По 3 — в Гороховце и Радужном, по 1 — в Петушках и Судогде.

Всего за 4 волны пандемии вирус диагностировали у 80 802 жителей области.

2917 человек скончались от ковида. В том числе сегодня стало известно о трех летальных исходах. Выздоровели от опасной болезни 60 022 человека. За сутки больничный закрыли 734 пациента.