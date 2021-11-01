Во Владимире новорожденный малыш с COVID-19 находится в реанимации под ИВЛ

Во Владимире врачи борются за жизнь новорождённого ребёнка. Малыш заразился коронавирусом от матери и попал в реанимацию. Кроху пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил областной департамент здравоохранения.

— С первых дней его ведут специалисты федеральных реанимационных консультационных центров. Решается вопрос о выезде специализированной бригады во Владимир для оказания помощи на месте или о транспортировке пациента в одно из медучреждений Москвы, — сообщает сайт облздрава.

Об этом случае стало известно 30 октября во время рабочего визита во Владимирскую область министра здравоохранения страны Михаила Мурашко. Вместе с врио губернатора Александром Авдеевым он посетил сразу несколько учреждений здравоохранения.

Во время осмотра инфекционного отделения областной детской клинической больницы главный врач ОДКБ Светлана Макарова отметила, что есть дети, которые требуют реанимационной защиты.

— Тяжелое течение, потребовалась искусственная вентиляция легких. С первых дней постановки диагноза ведется совместно со специалистами научного центра детей и подростков. В том числе обсудили необходимость выезда сюда специалистов для того, чтобы оказать помощь на месте и решать вопрос о необходимости возможного перевода, — приводит слова Михаила Мурашко телеканал «Губерния 33».

Рост заболеваемости

В целом заболеваемость коронавирусом среди детей и подростков в последнее время растет. По информации областного департамента здравоохранения, среди всех инфицированных 13% пациентов нет и 18 лет. В абсолютных цифрах этот показатель стремится к двум тысячам. И это только дети, которые на данный момент борются с болезнью.

Среди них есть и те, кто переносит коронавирус тяжело и даже нуждается в реанимационной поддержке. На примере зараженного младенца Михаил Мурашко отметил, как может тяжело протекать болезнь, и призвал беременных женщин вакцинироваться.

— Хочу предупредить всех будущих мам — обязательно пройдите вакцинацию. Пример, который я привел с ребенком, этого можно избежать. Потому что антитела, выработанные у матери, проходят плацентарный барьер, защищают новорожденного и саму маму, — привела слова Михаила Мурашко «Губерния 33».

Вакцинация подростков

Не исключено, что в ближайшее время прививку от коронавируса можно будет делать и подросткам. В середине октября Михаил Мурашко сообщил, что экспертная оценка возможности вакцинации от коронавируса несовершеннолетних может быть завершена в течение ближайших двух недель, сообщает информационное агентство ТАСС.

А уже 30 октября в эфире телеканала «Россия-1» директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что концентрация вакцины от коронавируса «Спутник V» снижена в пять раз для вакцинации подростков и в 10 раз для детей младшего возраста.

— Подобрали дозу классического «Спутника V», которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза — исходный «Спутник V», разведенный фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы «Спутник V» разведен уже в 10 раз, — отметил специалист.