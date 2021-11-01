Во Владимире не будет аллеи в честь корейской группы BTS

Топонимическая комиссия города Владимира отклонила идею о наименовании аллеи в районе улицы Даргомыжского в честь популярной южнокорейской группы BTS. Члены комиссии посчитали это нецелесообразным.

Пламенный привет фан-клубу BTS

Произошло это в рамках очередного заседания 27 октября. Среди тех, кто обсуждал вопрос, были заместитель главы города Владимира Сергей Сысуев, главный архитектор Владимира Андрей Быков, замначальника отдела информации и научного использования документов Государственного архива Владимирской области Алексей Арескин, шеф-редактор ГТРК «Владимир» и вице-председатель Владимирского городского краеведческого общества Валерий Скорбилин.

BTS — южнокорейский бойбенд, сформированный в 2013 году. Коллектив состоит из семи участников. BTS получили мировое признание после выпуска второго студийного альбома Wings.

Во Владимирской области у корейских исполнителей есть свои фанаты. Отсчет своего существования владимирский фандом BTS ведет с момента появления своей группы в «ВКонтакте». Это август 2020 года. На данный момент там около 330 человек.

В соцгруппе подписаны ребята из Владимира, Коврова, Судогды, Мурома в возрасте от 10-11 лет до 50+. Очевидно, никто из них не входит в топонимическую комиссию города Владимира.

— Члены комиссии передают пламенный привет фан-клубу этой известнейшей корейской группы. Но предложение единогласно не было поддержано, — комментирует официальный представитель мэрии города Владимира Александр Карпилович.

Аллея в районе композиторов

Речь идет о сквере, который располагается на улице Даргомыжского по пути к школе № 11. Это музыкальный квартал. О благоустройстве аллеи местные жители просили несколько лет. Ранее там были гаражи и сараи.

— Там сделали хорошую дорожку и освещение, лучше бы подошло название классическое, все же здесь улицы имени композиторов с мировым именем. Здесь старые дома, живет много пенсионеров. Вряд ли они оценят такую задумку, — говорит журналистка Анна Тумановская, у которой в районе сквера живут родственники.

Сады, Руслан, Людмила и сквер Победы

Кроме названия аллеи, топонимическая комиссия рассматривала вопросы переименования остановок общественного транспорта и окончательного названия Патриотического сквера.

Участники заседания проголосовали за новое название для одной из двух остановок «Сады на Добросельской» (они расположены на одноименной улице по направлению в сторону Нижнего Новгорода). Чтобы избежать путаницы, остановку в районе дома № 176 предложили переименовать в «Поворот на улицу Егорова». Остановку «Руслан и Людмила» решили переименовать в «Левитановский сквер».

К вопросу об окончательном и бесповоротном названии нового общественного пространства на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта топонимическая комиссия вернется позже. Между тем на сайте мэрии уже завершилось голосование по поводу названия – большинство опрошенных выбрало вариант «Сквер Победы».