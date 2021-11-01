Строительство ковидного госпиталя во Владимирской области начнется в декабре

Инфекционный госпиталь для больных коронавирусом начнут строить во Владимирской области в декабре нынешнего года. Врио губернатора Александр Авдеев заручился поддержкой в этом вопросе главы Минздрава Михаила Мурашко, который 30 октября посетил наш регион.

— Сейчас в стране строится несколько быстровозводимых инфекционных госпиталей, и понятны их емкость и ориентировочная стоимость. Наши специалисты в ближайшее время выедут в один из регионов, чтобы изучить такой уже построенный объект. Мы рассчитываем выйти на строительную площадку в декабре. Сроки возведения составляют около полугода, — сообщил Александр Авдеев на своих личных страницах в соцсетях.

Построят за полгода

Инфекционный госпиталь позволит разгрузить имеющиеся мощности медицинских учреждений и снять нагрузку на персонал в два раза. Ориентировочная стоимость проекта – от 2,5 до 3 миллиардов рублей.

Деньги выделят из двух бюджетов — федерального и областного.

Вместе с министром Михаилом Мурашко глава региона побывали на одной из потенциальных площадок для размещения объекта. Она расположена в Камешковском районе – недалеко от Владимира и федеральной трассы М-7.

Напомним, что строительство ковидного госпиталя в регионе стало одной из первых инициатив Александра Авдеева в качестве руководителя региона. Причиной стал острый дефицит коек для больных коронавирусом.

— Кроме строительства специализированного объекта, мы намерены дооснащать корпусы, которые временно переданы под ковидные госпитали, кислородными концентраторами, оборудованием: мониторами, КТ и другим, — уточнил Александр Авдеев.

Сложная ситуация

Ситуация с коечным фондом в регионе остается напряжённой. И это при том, что за последний месяц развернуто дополнительно более 500 коек. По состоянию на 31 октября в медорганизациях региона действуют 2315 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Это максимальное количество специализированных мест за все время пандемии.

При этом особого резерва нет. 91,7 процента коек занято. Это 2124 места, свободна 191 койка. А между тем в регионе ежедневно фиксируется новый максимальный прирост за все четыре волны пандемии.

Ранее «Призыв» сообщал, что региональное управление Роспотребнадзора выступает за ужесточение антиковидных ограничений. Как пояснила «Призыву» пресс-секретарь надзорного ведомства Марина Колтунова, главный санитарный врач Владимирской области предлагает ввести QR-коды для всех посетителей магазинов. Речь идет о крупных торговых центрах и комплексах.