СберПрайм подписка, которая ценит твое время

Подписки на разные сервисы давно стали частью нашей жизни. Но год назад на рынок подписок неожиданно ворвался новый продукт – «СберПрайм». Это подписка от Сбера, которая объединяет в себе сразу множество сервисов – от доставки еды до мобильной связи.

Елена Проскурина приобрела подписку 8 месяцев назад и готова рассказать нашим читателям, удобно ли это, и какие сервисы в подписке понравились ей больше всего.

«Я оформила подписку, когда пришла в Сбербанк менять карту. До этого в жизни только раз пользовалась подпиской – на музыкальный сервис. С удивлением узнала, что подписку можно оформить сразу на несколько сервисов. Консультант рассказала, что в стоимость СберПрайм входят и фильмы в онлайн-кинотеатре, и музыка, и доставка, и облачное хранилище на 30 Гб и что-то еще, чего я даже не запомнила. Идея мне понравилась. При стоимости годовой подписки 1990 рублей, в месяц получается всего 166 рублей. Меньше, чем чашка кофе.

Решила для себя, что буду в основном слушать музыку и фильмы смотреть. Но на деле получилось иначе. Супруг заболел, и мы всей семьей отправились на карантин. К счастью, все протекало в легкой форме, но родственники, конечно беспокоились. А сестра мужа даже отправила нам посылку с фруктами и приятными мелочами с доставкой от СберМаркета. Мы были так приятно удивлены. И тут я вспомнила, что сервис СберМаркет входит в мою подписку. Это стало для нас прекрасным и удобным решением. В нашем городе СберМаркет доставляет продукты и товары из крупных гипермаркетов – Лента, Метро и Ашан, Глобус. С подпиской – доставка бесплатно.

В итоге мы могли совершенно спокойно заказывать все, что хотим, и не покидать квартиры. Оформляешь бесконтактную доставку — и курьер оставляет пакеты с покупками под дверью.

С тех пор сервис стал в подписке самым любимым. Нравится, что можно оформлять доставку не только себе, но и родным. Например, мы частенько отправляем посылки моей маме, так как навестить не всегда есть возможность. Заказываем регулярно – раз в неделю. Поэтому СберПрайм окупает себя в несколько раз даже использованием только одного этого сервиса.

А не так давно в подписке СберПрайм появилась возможность бесплатной доставки и из интернет-магазина СберМегаМаркет. Именно в СберМегаМаркете потратили президентское пособие на ребенка, да еще и дополнительную тысячу от Сбера. В итоге без лишней суеты собрали ребенка в школу и остались очень довольны.

Прежде я, кстати, не рассматривала доставку домой — хотелось самой повыбирать, походить по магазину, присмотреться. А сейчас вдруг поняла, как много времени и сил можно сэкономить. Раньше, как суббота – обязательно в торговый центр. Пока доехал, припарковался, несколько часов в магазине, потом обратно – полдня прошло. Сейчас мы лучше в парке погуляем вместе, чем с пакетами по магазинам таскаться.

А еще мы оценили и распробовали онлайн-кинотеатр Okko. Сервис можно установить на целых 5 устройств. Мы поставили его на телевизор, ноутбук и на телефоны мне, мужу и дочери. Можно вечером остановить просмотр на телевизоре, а с утра в транспорте досмотреть уже на телефоне. Причем воспроизведение начнется с того места, на котором остановилось вчера. Это так удобно! Не нужно искать, проматывать. И конечно, никакой назойливой рекламы.

Заодно можно видеть, что смотрели твои домочадцы: не начал ли муж, например, смотреть новую серию любимого сериала без тебя.

Что еще? Тренировки у меня теперь только под СберЗвук. А вот облачное хранилище отдала дочери под фотографии. Ребенок счастлив.

Если честно, я считаю подписку лучшим приобретением года. СберПрайм для меня – это масса полезных сервисов, простота использования и экономия семейного бюджета. Но самое главное, что я почувствовала возможность тратить свое время на более важные вещи – общение с семьей, совместные вылазки на природу или просто настольные игры в компании друзей».

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