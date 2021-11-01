Осень началась с дождей

Погоду первой недели ноября испортят дожди

Синоптики сделали прогноз

Погода первой недели ноября будет переменчивой. После рекордно теплых выходных понедельник продолжит радовать высокими для осени температурами. Днем воздух прогреется до +9 градусов и без осадков. Погодные паблики также обещают солнце. Погода испортится к середине недели – пойдут дожди. С разной интенсивностью они прогнозируются до выходных. Выпасть может до 10-15 мм осадков. При этом будет достаточно тепло. Исключением станет вторник, когда похолодает на пару градусов. Особенно это будет ощутимо в ночные часы.

В Центральной России в понедельник-вторник солнечно, а затем над регионом станут формироваться массивы дождевой облачности. Но вместе с тучами будет поступать тёплый атлантический воздух, поэтому ухудшение погоды не окажет заметного влияния на температурный режим: днём до +9…+14 градусов, — сообщает центр погоды «Фобос».

Со среды начнется период дождей, погода станет облачной.

Температура выше нормы

Ранее о погоде в ноябре рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Метеоролог заявил, что температура воздуха будет выше нормы почти на всей европейской части страны. Синоптики называют ноябрь предзимьем. Но в этом году последний осенний месяц обещает быть теплее обычного. Наиболее мощное арктическое вторжение, по данным центра погоды «Фобос», случится в конце ноября. Устойчивый снежный покров, по предварительным прогнозам синоптиков, сформируется не раньше декабря.

А пока у жителей Владимирской области еще есть время насладиться хорошей погодой. Напомним, что дни нерабочей недели региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало использовать с пользой для своего здоровья – больше гулять на свежем воздухе, избегая при этом мест массового скопления людей.

Фото «Призыва»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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