Погоду первой недели ноября испортят дожди

Погода первой недели ноября будет переменчивой. После рекордно теплых выходных понедельник продолжит радовать высокими для осени температурами. Днем воздух прогреется до +9 градусов и без осадков. Погодные паблики также обещают солнце. Погода испортится к середине недели – пойдут дожди. С разной интенсивностью они прогнозируются до выходных. Выпасть может до 10-15 мм осадков. При этом будет достаточно тепло. Исключением станет вторник, когда похолодает на пару градусов. Особенно это будет ощутимо в ночные часы.

— В Центральной России в понедельник-вторник солнечно, а затем над регионом станут формироваться массивы дождевой облачности. Но вместе с тучами будет поступать тёплый атлантический воздух, поэтому ухудшение погоды не окажет заметного влияния на температурный режим: днём до +9…+14 градусов, — сообщает центр погоды «Фобос».

Со среды начнется период дождей, погода станет облачной.

Температура выше нормы

Ранее о погоде в ноябре рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Метеоролог заявил, что температура воздуха будет выше нормы почти на всей европейской части страны. Синоптики называют ноябрь предзимьем. Но в этом году последний осенний месяц обещает быть теплее обычного. Наиболее мощное арктическое вторжение, по данным центра погоды «Фобос», случится в конце ноября. Устойчивый снежный покров, по предварительным прогнозам синоптиков, сформируется не раньше декабря.

А пока у жителей Владимирской области еще есть время насладиться хорошей погодой. Напомним, что дни нерабочей недели региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало использовать с пользой для своего здоровья – больше гулять на свежем воздухе, избегая при этом мест массового скопления людей.