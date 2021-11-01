Несовершеннолетний погиб от удара током в Гусь-Хрустальном

Вчера в Гусь-Хрустальном погиб подросток, сообщила прокуратура области. Его ударило разрядом электрического тока, когда он пытался залезть на столб недалеко от железной дороги. На место происшествия вызвали медиков, но спасти 17-летнего пострадавшего не удалось.

Сообщение о случившемся в местную дежурную часть ОВД России поступило около 16.30. Звонили из Центральной районной больницы. Сказали о смерти несовершеннолетнего 2004 года рождения.

Предварительно установлено, что в этот день подросток гулял в компании сверстников.

— Он залез на высоковольтный столб электропередачи недалеко от железной дороги. Во время спуска с него мальчик зацепился одеждой за провод и получил удар током, упал на землю и скончался на месте происшествия, — сообщила прокуратура.

Органами прокуратуры области выясняются обстоятельства произошедшего, проводится опрос родственников, педагогов и одноклассников погибшего. Будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдению требований безопасности при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.