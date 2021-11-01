На маршруты № 20 и 22 во Владимире заступил суздальский перевозчик

С 1 ноября во Владимире на автобусных маршрутах № 20С, 22 и 22С сменился перевозчик. На линию вышли автобусы суздальской компании «Ситилайн». Три месяца после ухода «АДМ» эти маршруты обслуживало владимирское предприятие «ТП Владимир». Теперь от Спасского до Доброго будут бегать другие автобусы.

Сейчас во Владимире работают десять перевозчиков. Компания «Ситилайн» зашла, а «ТП Владимир» ретировалась. Можно сказать, что после того, как рынок оставил самый крупный прежде перевозчик – компания «АДМ», передел и «устаканивание» сферы пассажирских перевозок продолжались весь год. Теперь остались только местные перевозчики: владимирские либо те, кто обслуживает пригородные и межмуниципальные маршруты.

Долгое ожидание

В хорошие годы интервалы движения «двадцаток» и «двадцать вторых» измерялись несколькими минутами. Теперь даже в часы пик автобусов в Энергетике, Юрьевце, Пиганово, Спасском приходится ждать 12-15 минут. В дневное время доходит до сорока.

На 22-м маршруте ездили до 7 тысяч пассажиров в сутки.

Автобусы почти всех перевозчиков, бегающих в присоединённые территории, старые, большой вместимости. Городские власти обещали, что на линию вернутся «гармошки». Их использовали только два перевозчика: «АДМ» и ещё ранее «БигАвтоТранс». Этот транспорт обслуживал самые продолжительные маршруты, курсирующие в отдаленные микрорайоны.

Но такой транспорт так и не появился на маршрутах. Видимо, «гармошки» оказались не по карману нынешним перевозчикам.

Конкурс и автопарк

Новостей по работе общественного транспорта во Владимире хватает. На днях области одобрили инфраструктурный кредит из федеральной казны. Муниципальный перевозчик «Владимирпассажиртранс» купит 17 газовых автобусов за 250 миллионов рублей.

После визита врио губернатора Александра Авдеева в депо и ремонтные цеха «Владимирпассажиртранса» вопросом обновления городского автопарка озаботились и на региональном уровне. В следующем году будут искать перевозчиков, которые за счет участия в госпрограммах и повышения тарифа на проезд смогут сами покупать новые автобусы.

Большинство городских перевозчиков сегодня работают по временным договорам. Их заключают на пару-тройку месяцев. Так, после трех месяцев работы ушел нижегородский перевозчик «РБ и К». Теперь настал черед «ТП Владимир».

Первый пятилетний контракт будут заключать по результатам торгов на маршрут № 27. Он выставлен на портале госзакупок. Основные критерии отбора – новый и экологичный автопарк.