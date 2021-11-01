Коронавирус атакует дошколят кашлем и высокой температурой

Чем отличается коронавирус новой волны, почему не щадит детей? Как наш блогер лечил коронавирусную инфекцию у четырехлетнего сына? Советы владимирского педиатра Ирины Моржановой, на что обратить внимание родителям, если у ребенка высокая температура и положительный анализ на COVID-19.

Если в прошлом году большинство детей легко переносило коронавирус на ногах, то этой осенью COVID-19 напугал родителей несбиваемой высокой температурой и кашлем. Сегодня по всей стране фиксируется всё больше случаев заболевания детей коронавирусной инфекцией, дети нередко переносят болезнь тяжело, с признаками пневмонии.

Ситуация с COVID-19 обострилась

Во вторник глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что 60 000 детей в стране находятся на лечении от коронавируса под наблюдением медперсонала.

А главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов заявил рассказал о доминировании варианта дельта SARS-CoV-2, который обладает более высокой контагиозностью (вирус стал более заразным): дети не просто заболевают, а переносят коронавирус тяжело, и госпитализации детей и подростков сейчас происходят в разы чаще.

Коронавирус у ребенка: личный опыт

В субботу после дневного сна сын показался мне горячим, градусник подтвердил мои опасения – 38. Я расстроилась: три дня в садике, и снова температура. Две недели назад отболели ротавирусной инфекцией, съездили в «инфекционку» с сильной рвотой, и весь мой отпуск потом провели дома.

В воскресенье вызвали дежурного врача, ночью температура скакала от 38 до 39,5. Врач послушал, взял мазок, велел пить противовирусное и жаропонижающее. Температура продолжала пугать меня, показывая то 38, то 39,4, причем жаропонижающие работали плохо, хотя я их чередовала, как учили врачи.

39,2 на градуснике, даешь микстуру, температура падает до 38,8 и через пару часов или час снова выше 39. Ребенок мужественно пил через трубочку воду, терпел обтирания. Не забывайте, вода должна быть комнатной температуры, а ребенка надо раздеть и накрыть простыней, а не одеялом. Если руки, ноги холодные, то их надо растирать, согревать, чтобы не было спазмов сосудов, и с жаропонижающим давать спазмолитик.

Ночью к нам приезжала «скорая», делала укол. Фельдшер сказал, если температура будет больше 4-5 дней, надо начинать пить антибиотик. Если температура снижаться не будет после антибиотиков, то надо будет ложиться в больницу, но мест почти нет, возят даже в Гусь-Хрустальный.

Во вторник днем температура «радовала» 37,4 и 37,6 днем. Я подумала, что дела идут на лад. Но позвонила участковый врач и сообщила о положительном анализе на коронавирус. Я сразу же предупредила о диагнозе заведующую в садике, куда ходит ребенок, и руководителя на работе. Кстати, я тоже сдавала тест (платно и по собственной инициативе), но у меня оказался отрицательным. Не знаю, возможно помогла прививка (я делала «Спутник» в августе). Муж переболел в прошлом году, а летом тоже сделал прививку.

В среду с самого утра градусник показывал уже 39,4. В итоге вечером я начала давать ребенку антибиотик, высокая температура держалась с субботы по пятницу. Антибиотик, как мне объяснил участковый врач, выписывают при коронавирусе, чтобы не присоединилась бактериальная инфекция. Антибиотику надо 24-48 часов, чтобы он «развернулся» и начал действовать.

Я не спала как следует почти всю неделю, и в пятницу, когда температура все еще скакала туда-сюда, расплакалась от отчаяния. Муж пришел домой с цветами и успокоительным. Он очень помогал мне во время болезни ребенка, сложно быть в ресурсе 24 часа на 7 дней. К нам рвались на помощь бабушка и дедушка, но мы их не пускали – карантин. Меня очень поддерживала сестра, у нее медицинское образование. Мы созванивались, она меня успокаивала, что все делаю правильно. Когда у ребенка было непонятно, какой кашель — еще сухой или уже влажный, заставила вызвать врача, чтобы он послушал легкие. Оказалось, надо менять микстуры от кашля.

После того как температура упала, ребенок ожил и стал есть. Микстуры, ингаляции от кашля, трижды к нам приходил врач и слушал, нет ли хрипов. На второй неделе к пятнице у ребенка было подкашливание, но в понедельник (началась третья неделя болезни) кашель возобновился вновь, как и у меня нервные переживания (успокоительные утром и вечером). Три недели болезни, а мы все еще лечим кашель, тест на коронавирус отрицательный у ребенка.

На владимирских форумах пишут, что «скорая» не едет, врачи не ходят, не у всех детей берут тесты на коронавирус. К нам «скорая» приехала в течение двух часов, дважды за болезнь я звонила туда ночью и советовалась по температуре (можно ли раньше дать жаропонижающее) и по приступу кашля (по ингаляции). Участковый врач нам звонила через день, спрашивала, как дела. Дважды к нам по выходным приходили дежурные врачи, трижды – участковый. И все сетовали на то, что много дошколят болеют коронавирусной инфекцией.

Если у вас прививка или вы уже переболели COVID-19, это еще не повод расслабляться и, тем более, ходить с детьми по местам скопления народа. Коронавирус атакует малышей, будьте осторожны! И семь нерабочих дней проведите дома!

И не забывайте о последствиях

В сегодняшних условиях педиатр Ирина Моржанова рекомендует внимательно наблюдать за ребенком во время любого простудного заболевания. Не всегда сразу можно понять, что это — ОРВИ, ОРЗ или COVID-19?

В ее практике уже не один раз было, что у ребенка или подростка была только высокая температура без хрипов и кашель, при этом в легких «все было чисто», хрипы не выслушивались, а рентген показывал двустороннюю вирусную пневмонию. Симптомы у детей были один в один, только у одного положительный результат на коронавирус, а у другого – отрицательный.

Не у всех детей с подозрением на COVID-19, переносивших тяжелые формы заболевания, был лабораторно выделен вирус SARS-CoV-2. Это не позволяет исключить сочетанные инфекции или наличие других респираторных заболеваний у детей с подозрительными случаями заболеваний на основании клинико-эпидемиологических данных.

Ирина Моржанова рассказывает:

— Маленькие дети не понимают, что такое потеря обоняния и вкуса. У многих подростков, как и у некоторых взрослых, этого признака коронавирусной инфекции нет. Установлено, что коронавирус у детей дольше выделяется через кишечник. По имеющимся данным, дети болеют реже, реже требуется госпитализация, заболевание у них протекает легче, что, однако, не исключает случаев тяжелого течения. У переболевших детей наблюдается постковидный синдром.

В течение нескольких недель и даже месяцев после выздоровления у детей сохраняются усталость, одышка, есть проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания, потеря волос. В практике Ирины Моржановой недавно был 13-летний подросток, отличник. Мальчик переболел коронавирусом, стал после болезни жаловаться на невероятную слабость и снижение внимания, не мог выучить стихотворение, хотя раньше проблем с запоминанием не было.

Немецкие ученые проанализировали здоровье 2000 детей и подростков в возрасте до 17 лет, переболевших COVID-19 в июне этого года. Они выяснили, что среди детей с постковидным синдромом распространены стойкое ощущение усталости, тревожность и депрессия, головная боль и боли в животе, соматические расстройства. У младшей возрастной группы были определены симптомы, которые указывают на расстройство психики.

Врачи во всем мире рекомендуют и взрослым, и детям пить витамин D, магний, цинк, аскорбиновую кислоту, витаминные комплексы. Дозировку и комбинацию витаминов надо обсудить с лечащим врачом. И следить за здоровьем, потому что невозможно заранее сказать, на работе каких органов, иммунной и нервной системах отразилось течение коронавирусной инфекции.

Ждем прививку для детей?

На днях экспертная комиссия медицинского регулятора США призвала прививать детей вакциной Pfizer в возрасте 5-11 лет. На ноябрь запланировано обсуждение этого вопроса экспертами другого регулятора — Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В случае одобрения прививка станет доступна для 28 000 000 американских детей. В Германии также ждут одобрения этой вакцины, вакцинация детей стартует с нового года.

В Китае уже в пяти провинциях будут прививать детей с 3-летнего возраста. В июне Китай одобрил препараты Sinopharm и Sinovac для вакцинации детей от трех лет, ранее ими прививали подростков с 12. В Камбодже детям с 6 лет уже колют обе эти вакцины, в Чили с того же возраста одобрили Sinovac, а в Аргентине с 3 лет — Sinopharm.

Вакцинация детей от коронавируса в России может начаться в январе 2022 года. Как сообщила главный врач московской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, сейчас в столице проходит исследование вакцины «Спутник V» для подростков от 12 до 17 лет. Изучать препарат в Москве начали 5 июля на базе двух детских больниц — детской имени Башляевой и Морозовской. Вакцинация проводится «Спутником V», но в меньшей дозировке, чем для взрослых.

Владимирский педиатр Ирина Моржанова призывает родителей вакцинировать детей от гриппа:

— Прививка от гриппа на фоне продолжающейся эпидемии COVID-19 очень важна. Прививайтесь от коронавируса и гриппа сами (между двумя вакцинациями должен быть месяц разницы или их можно делать одновременно). Прививайте от гриппа детей!

Противогриппозные вакцины можно использовать для вакцинации малышей с 6 месяцев. Если ребенок с 6 месяцев до 3 лет прививается впервые, вводят две дозы с интервалом две недели, далее раз в сезон. Если ребенок переболел коронавирусной инфекцией, то делать прививки можно через 1-6 месяцев, в зависимости от тяжести перенесенной болезни, с консультацией у лечащего педиатра.