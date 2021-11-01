Эврика! Собака-поисковик умеет находить людей без сознания

Идти тяжело. Из-за высокой сухой травы приходится высоко поднимать ноги. То тут, то там дорога проваливается, а вместе с ней и мы. Спотыкаемся, чуть не падаем. А вокруг нас нос по ветру, больше похожая на зайца, прыгает Эвви, австралийская овчарка, натренированная на поиск людей. В этом поле мы ищем человека, который не отзывается.

То, что происходит сейчас, тренировочные поиски. Человек, который не отзывается, делает это специально. Это волонтер Юра, он помогает в обучении собаки. Таких людей называют статистами. Они прячутся в определенном квадрате и ждут, пока собака, учуяв запах, их обнаружит. Юра в сознании, здоров и отлично себя чувствует. Но во время реальных поисков так бывает не всегда.

Ищет тех, кто не отзывается

— Эвви натренирована на поиск пропавших людей, которые находятся без сознания либо не слышат поисковиков и не могут отозваться, — рассказывает хозяйка собаки кинолог Марина Левицкая.

Полное имя Эвви – Эврика. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Если бы Марина завела кобеля, его бы звали Гугл, а девочка Эврика символизирует поиск, завершившийся успехом, открытием. Когда Эвви появилась у Марины, ей было 5 месяцев. Сейчас собаке 4 года, и она настоящий профессионал.

Почуяв запах любого живого человека, Эвви идет на него. Как только человек найден, собака начинает громко лаять, пока до нее не доберется хозяйка. Пока Эвви чаще участвует в тренировочных поисках. Те, что происходят сейчас, Марина организовала специально для наших съемок. Мы заранее договорились, что Юра не будет уходить очень далеко. Для репортажа нам вполне бы хватило 15 минут поиска. На улице не май месяц, и никто не хочет мерзнуть.

Где граница поиска?

Когда реально теряется человек, ни о каком времени договориться, разумеется, не получится. Для тренировочной операции квадрат, где будет лежать статист, обговаривается заранее. В настоящем лесу ни о каких квадратах речи не идет.

— А где граница поисков? – Марина вспоминает своей первый выезд с Эвви. — Это я спросила у старшего, когда он показал мне точку старта. На что он ответил: «Весь лес».

Тогда Марина оказалась к этому не готова. Они с Эвви выдохлись и практически ничем не помогли поисковикам. Зато, поняв свои ошибки и то, над чем еще можно поработать, Марина продолжила тренировать собаку.

Все начинается с того, что собаку обучают лаять на статиста. Главная задача обучения заключается вот в чем: как только собака находит человека, она не должна от него отходить и продолжать лаять, пока проводник, ее хозяин, не даст отсечку. Эвви справилась быстрее, чем мы предполагали. Метрах в тридцати от нас мы услышали громкий лай.

— Да, Эвви, да! – Марина дает собаке ту самую отсечку.

Пробираемся сквозь заросли на лай Эврики, видим статиста и собаку, которая замолкает только после Марининого «да». Юра лежит, накрывшись курткой. Эвви обучена реагировать на человека в любом положении: он может, например, сидеть или даже стоять. Потерявшийся в лесу и не откликающийся на крики не всегда находится без сознания. Он может быть просто слабослышащим.

Ищи!

Сложность при обучении поисковых собак увеличивают постепенно. В самом начале статист прячется при ней, приманивает лакомством, она подбегает, начинает лаять, получает поощрение. Потом он начинает уходить все дальше. Собаке при этом не показывают, что человек ушел. Этот поиск начинается с команды «Ищи».

Со временем собака понимает, что надо интересоваться облаком запахов. Любой лежащий человек начинает восприниматься ею как цель. Постепенно увеличивается время и расстояние.

— Если удается найти статиста, готового на долгие поиски, тренировка может длиться и два, и три часа, — рассказывает Марина.

На настоящем выезде ходить по лесу приходится до девяти часов. Бывает, что человек отзывается раньше, чем его находит собака. Тогда кто-то из поисковиков специально ложится в кустах, чтобы собака могла его «найти», залаять и получить поощрение, чтобы был положительный опыт.

Важный момент: обученная собака работает без команды. Например, Эврике не нужно говорить «Ищи!», чтобы она включилась. Во-первых, таким образом собака может обнаружить человека просто во время прогулки или до того, как началась операция.

— К тому же собака активным поиском – когда она целенаправленно нюхает и ищет – от силы может проработать 20 минут, потому что нюхает на каждый вдох. От такой работы собаки очень быстро перегреваются, — говорит Марина.

Найден. Жив

Для Эврики сигналом к активному поиску является попадание в облако запаха человека. У Эвви есть один «Найден. Жив». Это человек, в поисках которого участвовал целый отряд. Когда собака почуяла его запах и пошла в его сторону, пропавшего уже увидели и сами волонтеры.

— Я тогда не дала собаке отработать до конца, потому что в этом не было смысла, мы уже увидели человека сами. Мало ли в каком он был состоянии, я Эврику остановила, — объясняет Марина.

Поисковые собаки есть двух разных направлений: есть следовые, а есть такие, как Эврика, которые работают по возобновляемым запахам. Она применима, когда человек не может отозваться. Следовым собакам нужно либо показать точку входа, либо дать предмет, принадлежавший пропавшему.

В тот день наш поиск завершился успехом. Юра найден. Жив. На счету Эврики пока только одна по-настоящему спасенная жизнь и несколько десятков статистов. Марина с Эвви, кстати, принимают участие в любых показательных выступлениях. Так что, если вам понадобится помощь волонтера с собакой или вы хотите попробовать себя в роли статиста, пишите Марине.