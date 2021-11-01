Амфитеатр, набережная и экоотель – новая версия Загородного парка Владимира

Московские архитекторы презентовали проект благоустройства Загородного парка Владимира. Концепцию объяснил директор Центра инновационных технологий градостроительства Алексей Хлыстов. Работы оплатила администрация города — проект стоил бюджету всего 440 тысяч рублей. Проектировщики снизили цену контракта более чем в три раза.

Увидеть проект и оставить комментарии по нему можно на youtube-канале «Самовар ТВ».

Расчетов, сколько будет стоить реализация проекта, пока не делали. Впрочем, неизвестны и сроки благоустройства. Но картинки с амфитеатром, набережной, экоотелем поражают размахом.

Мнение архитектора

Загородный парк был открыт в 1961 году, с этого момента реконструкция и благоустройство территории не проводились. Ремонтировали детскую площадку, добавляли игровые элементы, появились беседки, убрали аттракционы. О реконструкции парка говорят последние десять лет. И только сейчас перешли от слов к проектированию.

Проектом предусмотрено деление парка на зоны:

1) зона культурно-просветительских мероприятий, в которую входят: амфитеатр с концертно-театральной сценой, где планируется проводить лекции, концерты и театрализованные представления; выставочные стенды, танцевальная площадка;

2) административно-хозяйственная зона включает в себя реконструкцию существующих зданий администрации парка и гостиницы;

3) мангальная зона и зона пикника – это специально оборудованные места для приготовления и приема пищи;

4) физкультурно-оздоровительная зона включает в себя универсальную спортивную площадку с тренажерами и воркаутом, стадион, баскетбольные и волейбольные площадки, а также площадку «веревочного городка»;

5) лесопарковая зона предназначена для проведения тихого отдыха и длительных пешеходных прогулок;

6) зона массовых гуляний – это обустроенная, облагороженная пешеходная зона с павильонами, фотозоной, нестационарными сезонными кафе, ларьками, качелями, пунктами проката велосипедов и самокатов, а также снегоходов, коньков и лыж в зимний период;

7) зона детских развлечений — это установка современной детской площадки, качелей, реконструкция детской площадки «Дуралеевка», веревочный городок);

8) зона отдыха на воде включает: для летних развлечений — обустроенный песчаный пляж и искусственный пляж из деревянного настила с шезлонгами у озера Мелкое, вейксёрфинг и лодочную станцию; для зимних развлечений планируется сезонный каток, зимняя горка с катанием на санках и тюбингах.

Продумана дорожно-тропиночная сеть общей протяженностью 27 километров.

— На данный момент в парке не развита пешеходная зона, элементы дорожных покрытий устарели. Основные проблемы: недостатки транспортного обслуживания, парковок, запущенность территории. Непродуманная дорожно-транспортная сеть. Все это не позволяет раскрыть рекреационный потенциал территории, — считает директор Центра инновационных технологий градостроительства Алексей Хлыстов.

Мнение горожан

Во время обсуждения проекта Загородного парка на youtube-канале горожане оставили комментарии. Кроме того, предложения они могли направить на сайт мэрии. Широкого обсуждения, как это было с парком у Дворца детского и юношеского творчества в прошлом году, не получилось. Большинство замечаний жителей сводилось к теме туалетов и парковок.

— Малое количество парковочных мест! Одна из парковок расположена очень далеко и до активных точек парка нужно идти через лесной массив. Альтернатива существует? — спрашивает Татьяна Тарасова.

Благоустроенного стационарного туалета в Загородном парке нет. Иногда на время массовых мероприятий ставят биотуалеты. В городских парках после благоустройства появились современные туалеты в «Дружбе» и Центральном. За посещение берут плату. Но это лучше, чем ничего.

Архитекторы предусмотрели проектом в новом Загородном только один туалет. Лавочек и мусорных контейнеров по лесопарку сделают минимум. Их поставят в центральной части, около административных зданий, где проще будет убираться.

От жителей были замечания по детскому городку. Мамочки хотят больше элементов и функциональных разновозрастных комплексов. А заодно нужны кабинки для переодевания и пеленания.

Мнение урбанистов

Сооснователи урбанистического движения «Владимир будущего» Артем Черней и Сергей Егоров детально изучили концепцию благоустройства парка от столичного бюро. В своей группе они опубликовали мнение по наиболее спорным моментам.

— Разработчики не привлекали к работе местных специалистов, не обсуждали с бизнесом экономическую модель будущего парка, а значит, все цифры по окупаемости тоже взяты с потолка. Авторы пошли простым путём и удовлетворили самый частый запрос — всё оставить как есть, только чуть-чуть облагородить, — считают авторы поста.

Урбанисты настаивают на том, что архитекторы должны дать ответ на вопрос, чем парк будет привлекать владимирцев и туристов. До завершения разработки концепции остался месяц. Общественники надеются, что недостатки работы будут устранены и проект станет более углубленным и детализированным.